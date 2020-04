iPhone SE Plus potrebbe essere rinviato alla seconda metà del 2021?

La scorsa settimana Apple ha ufficializzato il suo nuovo iPhone SE 2020, un fatto che ha suscitato molte polemiche e discussioni dato che il nuovo smartphone assomiglia ad un iPhone 8 ma con un processore A13 aggiornato. In circolazione rimane ancora l’indiscrezione che Apple starebbe lavorando anche ad un iPhone SE Plus che sarebbe dovuto uscire nel primo trimestre del 2021. Una nota dell’analista Apple Ming-Chi Kuo, però, riporta che la casa di Cupertino avrebbe dovuto posticipare l’ufficializzazione del nuovo modello Plus alla seconda metà del prossimo anno.

iPhone SE Plus arriverà nella seconda metà del 2021?

In un primo report Kuo affermava che Apple stava lavorando ad un “iPhone‌ SE Plus” che sarebbe dovuto uscire nella prima metà del 2021. Ora l’analista crede che la società americana dovrà ritardare l’ufficializzazione di questo modello, forse a causa dell’emergenza sanitaria in corso. ‌L’iPhone‌ SE recentemente rilasciato è uno smartphone che abbina un vecchio design con un processore recente (il chip Apple A13 Bionic lo stesso dell’iPhone 11) ed è un prodotto davvero accattivante per coloro che provengono da iPhone più vecchi come ‌iPhone‌ 6 o ‌iPhone‌ 7.

Sembra che l’iPhone SE Plus si distaccherà dal modello base per quanto riguarda il design e altre dettagli tecnici come il Touch ID. Il modello Plus avrà un display da 5,5 o 6,1 pollici con un design a schermo intero, simile a iPhone 11 e 11 Pro. Tuttavia, non utilizzerà Face ID e presenterà invece Touch ID integrato nel pulsante di accensione sul lato destro del dispositivo. Senza Face ID, ‌iPhone‌ SE Plus presenterà una tacca più piccola in quanto la parte anteriore del dispositivo dovrà contenere solo una fotocamera frontale, un microfono e un altoparlante standard. Kuo non ha fornito dettagli sul prezzo di iPhone‌ SE Plus ma, se appartiene alla famiglia SE, presumibilmente avrà un prezzo inferiore a quello dei dispositivi di punta di Apple nonostante il design a schermo intero e il pulsante ‌Touch ID‌ trasferito.

Fonte macrumors