Un iPhone SE Plus con display LCD da 6,1 pollici e (forse) l’A14 Bionic: i piani di Apple

Secondo una voce diffusa su Twitter dal tipster Apple Lab, molto presto ci saranno delle novità per tutti i fan di Apple che sono alla ricerca di una versione con schermo più grande della linea di iPhone SE a basso prezzo. Stando alla fonte, infatti, Apple starebbe lavorando ad un iPhone SE Plus.

Secondo quanto riferito da Apple Lab, il dispositivo arriverà sul mercato con un display LCD da 6,1 pollici e dovrebbe essere alimentato con un processore A14 Bionic da 5 nm, lo stesso utilizzato sulla serie iPhone 12. Tuttavia, l’indiscrezione riferisce che Apple potrebbe optare anche per il processore A13 Bionic da 7 nm, che alimenta i telefoni della serie iPhone 11. Sul retro del prodotto sarà presente una singola fotocamera da 12 MP, mentre sul lato anteriore troveremo una fotocamera FaceTime da 7 MP. Tra le principali caratteristiche della fotocamera dovrebbero esserci sei effetti di luce verticale e la stabilizzazione ottica dell’immagine.

La classificazione IP67 assicura che l’iPhone SE Plus può essere immerso in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti senza riportare alcuna conseguenza. La probabilità che ci sia anche un “notch” è piuttosto alta, ed è probabile anche la presenza di un sensore di impronte digitali Touch ID sul pulsante di accensione posizionato sul lato del telefono. Il tweet di Apple Lab suggerisce che l’iPhone SE Plus sarà disponibile nelle varianti di colore nero e rosso, con una possibile colorazione bianca. Il prezzo del telefono (che non dovrebbe avere il supporto 5G, ndr) si aggirerebbe sui 499 dollari, pari a circa 411 euro.

Lo scorso marzo, Apple ha rilasciato l’iPhone SE (2020), la seconda versione dell’iPhone “più conveniente”. Basato sul design dell’iPhone 8 del 2017, il telefono sfoggia un display LCD da 4,7 pollici ed è alimentato dal chip A13 Bionic da 7 nm. Questo modello è dotato di 3 GB di memoria e 64 GB / 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione. Sul retro è presente una singola fotocamera da 12 MP, mentre davanti ecco una fotocamera FaceTime da 7 nm.

Fonte Phone Arena