iPhone SE 4 somiglierà all’iPhone 14: tutti i dettagli

Dopo diverse settimane tornano a trapelare indiscrezioni molto interessanti sull’iPhone SE 4, il prossimo iPhone a basso prezzo di Apple che dovrebbe somigliare parecchio all’iPhone 14. L’indiscrezione, riportata anche dall’affidabile analista Ming Chi-Kuo, viene sostanzialmente confermata dal sito MacRumors: l’iPhone SE 4 sarà identico all’iPhone 14 e viene individuato con un identificatore D59 e un codice interno Ghost.

Se questa ipotesi dovesse trovare una conferma definitiva, l’iPhone SE 4 dovrebbe arrivare con un display da 6,1 pollici decisamente più ampio rispetto a quello da 4,7 pollici che caratterizza i predecessori (iPhone SE 2 e iPhone SE 3). In più il telefono dovrebbe ottenere anche il Face ID, abbandonando così il Touch ID. Sul retro dell’iPhone SE 4 la Mela dovrebbe piazzare un sensore principale da 48 MP con nome in codice “Portland”.

Per quanto riguarda la colorazione, i prototipi dell’iPhone SE 4 sono stati individuati in un nero che ricorda molto la variante Midnight dell’iPhone 14. In più, anche i materiali utilizzati per realizzare questo nuovo prodotto sembrano essere gli stessi.

Ma la vera ‘chicca’ è l’aggiunta del pulsante di azione personalizzabile che si trova invece sugli iPhone 15 Pro. Questo pulsante mette a disposizione una serie di funzioni semplicemente premendolo a lungo: l’apertura della lente di ingrandimento, ad esempio, ma anche l’accensione della torcia, la registrazione di un vocale e molto altro ancora.

Su iPhone SE 4 è inoltre in arrivo la porta USB-C per la ricarica che prende il posto della tecnologia Lightning. Infine, per quanto riguarda il processore che alimenterà l’iPhone SE 4 i dettagli non sono ancora molto chiari: l’impressione è che alla fine la Mela opterà per l’A16 Bionic da 4 nm che troviamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma potrebbe essere anche l’A17 Pro da 3 nm che alimenta iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Molto probabilmente il telefono verrà rilasciato sul mercato nel 2025.