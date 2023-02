iPhone SE 4 si farà, trapelano i dettagli: quando lo vedremo?

Gli iPhone 14 di Apple stanno ottenendo un buon riscontro sul mercato, con i fan della Mela che sembrano orientati soprattutto sui due modelli più prestanti - iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max - nonostante i prezzi tutt'altro che accessibili. Nonostante ciò, dalle parti di Cupertino si guarda già ai prossimi iPhone, ovvero gli iPhone 15, anche se ovviamente bisognerà attendere diversi mesi prima di vederli in vendita: solitamente Apple presenta ufficialmente i suoi nuovi melafonini nel mese di settembre e l'impressione è che sarà lo stesso anche in questo 2023.

Tuttavia, proprio in queste ore stanno circolando online alcune informazioni interessanti che riguardano un altro iPhone. Stiamo parlando dell'iPhone SE di quarta generazione, un melafonino che sembra di nuovo al centro dei piani di Apple.

La società del CEO Tim Cook, stando a quanto riportato anche dal sito MacRumors, pare abbia riavviato lo sviluppo di questo prodotto, caratterizzato da un display OLED da 6,1 pollici e un chip 5G progettato da Apple. Queste nuove informazioni provengono dall'affidabilissimo analista di Apple, Ming-Chi Kuo, che ribalta quanto affermato di recente: due mesi fa era stato proprio lui a riferire che la Mela aveva ormai abbandonato l'idea di rilasciare un nuovo iPhone SE nel 2024.

In una serie di tweet pubblicati ieri, Kuo ha affermato che il nuovo iPhone SE sarà simile al modello standard di iPhone 14, giunto sul mercato con un display OLED da 6,1 pollici assieme a cornici più sottili. L'attuale iPhone SE è dotato di un display LCD da 4,7 pollici con cornici più spesse. Secondo Kuo il nuovo iPhone SE sarà dotato del modem 5G progettato su misura da Apple, con connettività limitata alle bande sub-6GHz del 5G. L'attuale iPhone SE supporta già il 5G, ma risulta alimentato con il chip Snapdragon X57 personalizzato di Qualcomm.

Sull'eventuale tempistica di rilascio del nuovo iPhone SE l'analista non ha fornito dettagli, anche se l'impressione è che dovremo attendere almeno fino a marzo 2024: come ricorderanno di certo i fan di Apple, l'attuale iPhone SE è stato rilasciato nel marzo 2022. L'ultimissimo aggiornamento su questo dispositivo è di un altro famoso leaker come Ross Young, che rivela come il display del nuovo iPhone SE verrà fornito dal produttore cinese BOE.