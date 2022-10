iPhone SE 4 con display LCD da 6,1” e notch? Gli ultimi rumors

L’iPhone SE di quarta generazione sarà caratterizzato da un display LCD da 6,1 pollici e un “notch” nella parte superiore del display. E’ quanto riferito da Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC), che ha detto al sito MacRumors di aver rivisto le sue aspettative per l'”iPhone SE” di quarta generazione.

Nell’ottobre 2021, infatti, Young – che solitamente fornisce informazioni molto accurate su quelli che sono i piani di Apple – ha affermato che la società californiana aveva in programma di rilasciare un nuovo modello di iPhone SE nel 2024 con un display LCD da 5,7 a 6,1 pollici e un foro dove avrebbe trovato posto la fotocamera frontale.

Queste informazioni suggerivano che Apple stesse ragionando sulla possibilità di aggiungere la Dynamic Island anche all’iPhone SE di quarta generazione: un’ipotesi che appariva plausibile con il rilascio nel 2024.

Ora Young afferma che il dispositivo sarà dotato di un display da 6,1 pollici con un “notch”: al momento non è chiaro se questa tacca conterrà un array di fotocamere TrueDepth come altri modelli di iPhone, in modo da rendere più semplice l’utilizzo del Face ID. Alcune voci riportano che ‌l’iPhone SE‌ non avrà il Face ID‌, ma rimarrà con il Touch ID come i modelli precedenti: una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi.

La dimensione del notch dell’iPhone SE di quarta generazione non è ancora nota, ma l’impressione è che possa essere più ridotta di quanto non fosse sull’iPhone XR, proprio perché priva di componenti come un proiettore di punti per ‌il Face ID‌.

Il sito cinese MyDrivers e il leaker Jon Prosser ritengono che ‌l’iPhone SE‌ dovrebbe avere un design simile a quello dell’iPhone‌ XR, il che comporterebbe l’eliminazione del pulsante Home. Il cambiamento è probabile poiché i prodotti “SE” di Apple finora hanno sempre utilizzato i design dei dispositivi più vecchi.

L’iPhone XR presentava un display LCD da 6,1 pollici e Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple stava lavorando su un “iPhone SE” con queste dimensioni del display.

Fonte MacRumors