L’iPhone SE 3 sarà l’iPhone 5G più economico di Apple

Apple ha lanciato il mese scorso i nuovi iPhone 13, proposti in quattro modelli. Tuttavia, stando a quanto trapelato online, sembra che il gigante di Mountain View stia lavorando ad un nuovo “melafonino”, che potrebbe essere svelato la prossima primavera.

Secondo i “leak” si tratterebbe di un iPhone SE 3 (2022) che dovrebbe presentare delle novità in termini di hardware. Mentre il pannello del display da 4,7″ e il lettore d’impronte Touch ID posizionato nella parte anteriore non dovrebbero essere soggetti a modifiche, diverso il discorso per le specifiche dell’iPhone SE 3, che dovrebbero includere il potente processore Apple A15 che abbiamo già avuto modo di vedere nei nuovi iPhone 13.

Ma non è tutto, perché stando a quanto riportato da alcune fonti della catena di approvvigionamento taiwanese pare che l’iPhone SE 3 (2022) sarà anche equipaggiato con un modem X60: grazie a ciò, per la prima volta il supporto della rete 5G sarà presente su un telefono della serie SE.

Se l’iPhone SE 3 viene rilasciato con lo standard di connettività di nuova generazione allo stesso prezzo di base del suo predecessore, l’iPhone SE 2020 venduto intorno ai 400 euro, il nuovo smartphone diventerà immediatamente l’iPhone 5G più economico di Apple: un aspetto su cui il gigante di Cupertino spingerà senz’altro.

Certo, al momento del lancio dell’iPhone SE 3 (2022), l’abbinamento del processore Apple A15 con un modem Qualcomm X60 5G non sarà più questa grande novità, ma rappresenterà comunque un passo in avanti importante per i prodotti della serie SE. In più, tutto ciò potrebbe consentire ad Apple di aggiornare il telefono nel comparto foto con novità di grande rilevanza.

Fonte Phone Arena