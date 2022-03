L’iPhone SE 3 si avvicina all’iPhone 13: i test Geekbench sono confortanti

L’8 marzo è stata senza dubbio una delle giornate più importanti dell’anno per Apple e anche per tutto il settore tecnologico. L’evento Peek Performance che si è tenuto presso l’Apple Park nel quartier generale di Cupertino ha permesso di scoprire una serie di nuovi prodotti del colosso californiano.

Tra questi, ha già riscosso molto consenso il nuovo iPhone SE (2022), la terza generazione di iPhone SE lanciata da Apple. Come riporta Phone Arena, qualcuno è già riuscito a mettere le mani su un’unità del nuovo telefono, arrivando ad eseguire anche un test GeekBench su di essa. Dato che quei risultati sono pubblici, possiamo vedere qual è stata la prestazione di iPhone SE 3.

Per quanto riguarda il single-core, il nuovo telefono di Apple ha raggiunto il punteggio di 1695, mentre in multi-core il punteggio raggiunto da iPhone SE 3 è di 4021 punti.

Si tratti di risultati decisamente superiori ai punteggi dell’iPhone SE di vecchia generazione, alimentato con un chip A13: sfogliando i vari risultati di GeekBench per quel modello, possiamo notare facilmente un punteggio single-core di circa 1300 e un punteggio multi-core di circa 3300.

Chiaramente questo miglioramento non stupisce, dato che tra i due telefoni passa un bel po’ di tempo. Tuttavia, appare chiaro come l’iPhone SE non riesca ad essere potente come la serie iPhone 13, pur avvicinandosi molto. Dando un’occhiata ai risultati dell’iPhone 13, possiamo vedere che l’iPhone SE (2022) riesce a “pareggiare” nel punteggio single-core, ma nel multi-core l’iPhone 13 ottiene all’incirca 4700 punti.

Quello effettuato sull’iPhone SE 3 è solo un primo test di geekbenching: come noto ne servono diversi per capire meglio l’effettiva potenza prestazionale del telefono. L’impressione degli esperti del settore è che il telefono garantirà un funzionamento assolutamente soddisfacente anche con un punteggio multi-core di circa 4000 punti.

Fonte Phone Arena