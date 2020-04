iPhone SE 2020 o iPhone 9 lancio imminente in rosso, bianco e nero

Nuove informazioni sul nuovo modello di iPhone entry-level sono emerse, incluso il nome commerciale, i colori disponibili e le opzioni di archiviazione, sulla base di quanto condiviso da 9to5mac. Alla luce di queste informazioni ci aspettiamo che Apple stia pianificando di aprire gli ordini del nuovo iPhone a breve, molto probabilmente già da questo weekend. I nomi commerciali di Apple sono uno dei dettagli più protetti dei nuovi iPhone. Finora abbiamo usato due soprannomi per fare riferimento a questo prodotto iPhone SE 2 e iPhone 9. Sulla base delle nuove informazioni Apple chiamerà il nuovo modello entry-level semplicemente “iPhone SE 2020” dove 2020 fa riferimento al nuovo hardware. Il nome commerciale iPhone SE viene utilizzato per il modello da 4 pollici che utilizza il corpo dell’iPhone 5s con la fotocamera e il processore dell’iPhone 6s.

iPhone SE 2020

Ora sappiamo che il nuovo modello utilizza lo stesso chip dell’iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Plus: il processore A13 di Apple. Sono due generazioni dal chip A11 Bionic all’interno dell’iPhone 8. Il nuovo iPhone SE sarà molto probabilmente popolare tra i clienti di iPhone 6 che non ricevono più importanti nuovi aggiornamenti software, inoltre il processore A13 abilita Apple Arcade e le funzionalità di realtà aumentata che per ora non sono possibili sul software in esecuzione su iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Sembrano essere confermati anche i colori e le opzioni di archiviazione di iPhone SE 2020. Le opzioni di colore includeranno tre varianti:

Bianco

Nero

Rosso

Saranno inoltre disponibili cinque custodie per iPhone SE:

Silicone nero

Silicone bianco

Pelle rossa

Pelle nera

Pelle blu notte

Possiamo anche confermare tre opzioni di archiviazione per il nuovo iPhone SE: 64GB, 128GB, 256GB

Il nuovo iPhone SE dovrebbe avere lo stesso design dell’iPhone 8, anche se la durata della batteria dovrebbe essere di gran lunga maggiore. Sebbene non possiamo confermare quando Apple annuncerà l’iPhone SE 2020, è possibile che Apple possa rivelare e iniziare a prendere gli ordini per il nuovo iPhone durante questo weekend. Come, infatti, vi avevamo già annunciato molti rivenditori sembrano aver ricevuto le cover per il nuovo telefono. Come già sappiamo l’acquisto potrà avvenire solo tramite il sito internet poiché l’azienda ha chiuso tutti i suoi punti vendita nel mondo ad eccezione della Cina.

Fonte 9to5mac