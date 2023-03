iPhone SE 2 ricondizionato a meno di 200 euro: l'offerta su Amazon

I riflettori sono sempre puntati su Apple, anche perché la Mela riserva sempre qualche sorpresa ai suoi fedelissimi fan e più in generale alla clientela. Proprio in queste ore, infatti, la Mela ha ufficializzato il lancio delle nuove varianti di colore giallo di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che vanno ad aggiungersi alle altre colorazioni mostrate lo scorso settembre in occasione della presentazione ufficiale dei nuovi melafonini.

Tuttavia, come sanno bene i fan di Apple, i prezzi degli iPhone 14 sono elevati e pertanto inaccessibili per le tasche di molti. Per questo i seguaci della celebre azienda californiana danno sempre uno sguardo sul sito di Amazon, alla ricerca di offerte riguardanti altri prodotti molto interessanti targati Apple. Sul portale del colosso dell'e-commerce è infatti in vendita l'iPhone SE 2 ricondizionato ad un prezzo che vale davvero la pena prendere in considerazione.

Il modello con 64 GB di memoria interna viene infatti venduto a meno di 200 euro: lo sconto dell'8% consente di acquistare il prodotto a 192 euro, con la possibilità di godere di un dispositivo in condizioni eccellenti. I prodotti ricondizionati, infatti, non sono nuovi a marchio originale ma presentano caratteristiche estetiche e tecniche equivalenti ai dispositivi nuovi grazie alla rigenerazione effettuata dallo stesso produttore (o da laboratori specializzati).

L'iPhone SE 2 ricondizionato a 192 euro è davvero irrinunciabile, dato che il device è caratterizzato da un display da 4,7 pollici con risoluzione HD e un processore Apple A13 Bionic. Sul retro troviamo una fotocamera da 12 MP e anche sul davanti il dispositivo può contare su un sensore da 12 MP. La certificazione IP67 garantisce l'ottima resistenza del telefono ad acqua e polvere. Infine, il sistema operativo scelto da Apple è iOS 16 aggiornato all'ultima versione.