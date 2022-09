iPhone, problemi di batteria dopo l’aggiornamento a iOS 16

L’arrivo di iOS 16 e ovviamente degli iPhone 14 ha reso felici i fan di Apple, che hanno cominciato a testare tutte le funzionalità dei modelli presentati ufficialmente lo scorso 7 settembre nell’evento Far Out e anche della nuova versione di iOS. Tuttavia, come già accaduto in passato, ogni major update può portarsi dietro qualche criticità, talvolta anche piuttosto fastidiosa. Sembra sia accaduto proprio questo con iOS 16, dato che l’ultimo aggiornamento di Apple pare abbia causato una riduzione della durata della batteria degli iPhone.

Ad esempio, su Twitter Alise Arndt (@Teachrrcoach) parla proprio di questa problematica, che sembra interessare anche molti altri utenti: “Il motivo per cui ho acquistato Pro Max è dovuto alla durata della batteria – si legge nel tweet – Tutto ciò è cambiato dopo l’aggiornamento di iOS 16!” Un altro utente di Twitter, @DeclanFOM, spiega quanto sia peggiorata la durata della batteria del suo iPhone: “Sono passato da 3 giorni di utilizzo prima di dover collegare il dispositivo a 5-7 ore al giorno prima di aver bisogno di una ricarica”.

Anche un utente di Reddit con un iPhone 13 Pro Max ha notato un calo della durata della batteria dopo l’installazione di iOS 16. “Il consumo della batteria è enormemente maggiore del solito. Lavoro in ufficio e con iOS 15 tornavo a casa con l’85% e il 90% di batteria rimasta: con iOS 16 è tra il 65% e il 75%”, fa sapere l’utente AssistanceFuture8625.

“La batteria di 13 Pro Max si scarica tantissimo – scrive invece Comodo-Key-71 – È passata da 11-12 ore a sole 7 ore. So che ci vogliono alcuni giorni prima che il telefono torni normale, ma è già passata quasi una settimana. Sto pensando di tornare al 15,7″.

Come ricorda anche il sito Phone Arena, un piccolo calo della durata della batteria è effettivamente previsto durante il primo aggiornamento a una nuova build del sistema operativo, poiché il telefono effettua delle operazioni in background per assicurarsi che il funzionamento dello stesso possa avvenire senza problemi. Chiaramente con l’arrivo di un major update come iOS 16 questo scenario era ampiamente immaginato all’inizio, ma ora sono trascorse quasi due settimane e tutte le modifiche apportate in background dovrebbero essere completate.

Nel frattempo Apple ha rilasciato iOS 16.0.2 che ha corretto diversi bug, incluso lo strano problema che faceva tremare e vibrare la fotocamera degli iPhone 14 Pro durante la registrazione di video utilizzando app di terze parti. Tuttavia, l’aggiornamento iOS 16.0.2 non include alcuna correzione per la batteria su nessun modello di iPhone: il problema persiste e la Mela dovrà certamente intervenire.

Fonte Phone Arena