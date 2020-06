iPhone pieghevole: perderà il notch e assomiglierà a iPhone 11

Le nuove speculazioni su un primo iPhone pieghevole suggeriscono che Apple ha preso una strada diversa rispetto al Samsung Galaxy Fold e utilizza spunti di design dall’iPhone 11. Un nuovo post su Twitter di Jon Prosser, uno dei più attivi e affidabili leaker quando si parla di prodotti Apple, fornisce importanti rivelazioni su un nuovo iPhone pieghevole. Invece di un unico schermo che copre una cerniera, l’attuale prototipo fatto Apple si presenta con due pannelli, con un design più simile a Microsoft Surface Duo.

iPhone pieghevole: indiscrezioni sul design

Secondo quello che dice Prosser, quindi, il foldable di Apple non sarebbe composto da un unico schermo pieghevole, ma da due display distinti e affiancati legati insieme da una cerniera. Apple evitando di utilizzare uno schermo sopra una cerniera evita di incontrare i problemi di progettazione che hanno afflitto il lancio iniziale di Samsung Galaxy Fold. Inoltre, adottando questa soluzione, elimina il potenziale problema che ripetute aperture e chiusure del dispositivo possano provocare la rottura del materiale dello schermo.

In una risposta successiva, Prosser afferma che il pieghevole non assomiglia a due iPhone collegati: quando il dispositivo è aperto, “sembra abbastanza continuo e senza soluzione di discontinuità”. Inoltre, come accaduto per il Microsoft Surface Duo, anche Apple vuole eliminare la tacca. In questo modo sembra che Face ID e altri sensori saranno contenuti in una “piccola sezione” sopra i display. Non è chiaro dove sia Apple nel processo di progettazione del suo iPhone pieghevole e al momento sembra davvero difficile fare delle ipotesi sul prezzo e su una possibile data di uscita.

Fonte Apple Insider