Gli iPhone di domani avranno la fotocamera periscopio per aumentare molto lo zoom ottico

Per garantire un aumento considerevole dello zoom ottico, Apple potrebbe utilizzare alcuni componenti prodotti da Samsung per realizzare un teleobiettivo “piegato”, che potremmo vedere su alcuni modelli di iPhone previsti per il 2022. L’ipotesi viene riportata dal sito web coreano The Elec, che riprende alcune fonti rimaste anonime.

Nel report viene evidenziato che la filiale Electro-Mechanics di Samsung fornirebbe alcuni componenti a LG, tra cui attuatori e obiettivi. A sua volta, l’altra azienda sudcoreana utilizzerebbe i componenti per produrre il modulo della fotocamera piegata da fornire ad Apple. Con questa mossa non solo Apple riuscirebbe a preservare il suo rapporto con LG, ma l’azienda di Cupertino potrebbe risolvere anche i problemi relativi ai brevetti.

La possibilità di una lente piegata o “periscopica” sugli iPhone 2022 è stata menzionata per la prima volta dall’analista Ming-Chi Kuo lo scorso mese di marzo. Da quel momento in poi si sono rincorse diverse voci in merito. Di certo, questa nuova tecnologia garantirebbe un aumento significativo dello zoom ottico sugli iPhone, ben oltre gli attuali limiti, vale a dire 2x e 2.5x rispettivamente su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. In altri telefoni delle aziende concorrenti vediamo zoom ottici molto più elevati: un esempio è lo smartphone P40 Pro + di Huawei, dotato di un obiettivo periscopico con zoom ottico fino a 10x.

Apple ha deciso di puntare con decisione su questa tipologia di fotocamera proprio perchè la luce assorbita dal sensore di immagine viene “piegata”, consentendo un maggiore zoom ottico e una migliore qualità dell’immagine mantenendo allo stesso tempo un design compatto, adatto agli smartphone. Finora, il colosso californiano non ha ancora commentato nessuno di questi “rumors”, pertanto non resta che attendere per capire quali siano le reali intenzioni dell’azienda del CEO Tim Cook.

Fonte MacRumors