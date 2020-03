iPhone 9 Plus emerge dal codice iOS 14 una versione più grande di iPhone 9

Grazie al codice di iOS 14 possiamo darvi nuovi dettagli in merito al prossimo iPhone 9: ora abbiamo scoperto le prove che Apple sta lavorando anche su un “iPhone 9 Plus“. Questo modello sarà più grande rispetto al modello base di iPhone 9 per dare seguito sia iPhone 8 che iPhone 8 Plus.

Ormai, già sapevamo per certo che il dispositivo da 4,7 pollici (probabile iPhone 9 o iPhone SE) è stato già confermato da diverse indiscrezioni e dalla catena di approvvigionamento. Mentre questa è la prima volta che prove supportano la presenza di un secondo dispositivo: una versione più grande dell’iPhone entry-level.

iPhone 9 Plus

Conosciamo già alcuni dettagli su iPhone 9, il presunto nuovo smartphone entry-level di Apple avrà un display LCD da 4,7 pollici e un pulsante Home con Touch ID integrato. Ora, grazie agli snippet di codice iOS 14, abbiamo appreso ulteriori informazioni sulle novità che introdurrà l’azienda di Cupertino.

Prima di tutto, sembra che Apple stia anche lavorando su una versione più grande di iPhone 9, che potrebbe essere chiamata iPhone 9 Plus. Ciò avrebbe senso considerando che questi iPhone dovrebbero sostituire la linea iPhone 8, che presenta le versioni da 4,7 e 5,5 pollici.

Le prove indicano che entrambi i nuovi dispositivi funzioneranno con il chip A13 Bionic, lo stesso processore utilizzato in iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Questo dovrebbe rendere l’iPhone 9 più attraente per coloro che usano ancora modelli più vecchi come l’iPhone 6 e l’iPhone 7, poiché alcune persone preferiscono non spendere troppi soldi per smartphone di fascia alta.

Entrambi i modelli pare offriranno Touch ID anziché Face ID e sembra siano confermate le dimensioni degli schermi da 4,7 e 5,5 pollici. Gli utenti saranno in grado di utilizzare Apple Pay e la funzione Express Transit, che non è disponibile su alcuni iPhone meno recenti.

È importante notare che i nomi di iPhone 9 e iPhone 9 Plus sono puramente speculativi, tanto che alcune voci sostengono che si chiamerà iPhone SE 2 .

Secondo le previsioni il nuovo iPhone 9 o iPhone SE 2 sarebbe uscito questa primavera, possibilmente a fianco o dopo il rilascio di iOS 13.4. Attualmente però non sappiamo che il coronavirus possa aver rallentato l’annuncio dei dispositivi e da Apple non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale in merito.

