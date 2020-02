iPhone 9 (o iPhone SE 2 ) sempre più vicino: presentazione a metà marzo

Era la fine del 2019 quando una nota condivisa dall’analista Apple Ming-Chi Kuo, annunciava che Apple avrebbe messo nel mercato cinque nuovi modelli di iPhone nel 2020, compreso il successore di iPhone SE, noto anche come iPhone 9. Da allora questa informazione è stata confermata da diversi analisti e ci sono state anche diverse fughe di notizie, indiscrezioni e voci in merito al nuovo dispositivo. Circolava ormai da tempo che il nuovo iPhone 9 sarebbe uscito durante il primo trimestre dell’anno e oggi abbiamo una conferma in più anche se nulla è ancora ufficiale.

iPhone 9 (o iPhone SE 2 ) in arrivo a metà marzo

L’informazione questa volta arriva da un tweet del noto leakster Evan Blass, (conosciuto come Evleaks), che ci informa che Apple è pronta a svelare il dispositivo a metà marzo. Bloomberg aveva già condiviso la notizia qualche settimana fa, ed ora sembra esserci una conferma in più dato che Evan Blass si è sempre dimostrato una fonte affidabile.

C’è ancora un po’ d confusione riguardo alla denominazione: non sappiamo se sarà chiamato iPhone 9 o iPhone SE 2.

La maggior parte delle voci precedenti parlava dell’iPhone 9 come un dispositivo molto simile all’iPhone 8, dotato di enormi cornici e con il pulsante home fisico con lettore di impronte digitali. Ultimamente però, le ultime indiscrezioni contraddicono queste informazioni e sostengono che ci sarà il sistema di Face ID, come negli ultimi iPhone.

Fino ad oggi, le informazioni che abbiamo riguardo l’iPhone 9 dicono che sarà dotato del chipset A13 Bionic, che ha debuttato sulla linea di iPhone 11. Avrà 3 GB di RAM (1 GB in meno rispetto all’iPhone 11), 64 o 128 GB di spazio di archiviazione e una singola fotocamera posteriore. I colori con cui si presenterà nel mercato saranno, grigio, argento e rosso.

Fonte gsmarena