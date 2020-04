iPhone 8 e 8 Plus fuori dal catalogo Apple dopo l’arrivo di iPhone SE 2020

Ora che l’iPhone SE del 2020 è ufficiale, Apple ha deciso di far uscire dal catalogo l’iPhone 8. Prima di tutto: sì, la società stava ancora vendendo l’iPhone 8 e 8 Plus, fino ad oggi. In secondo luogo, questa operazione è giustificata dal fatto che il nuovo iPhone SE è fondamentalmente un iPhone 8 con l’ultimo chipset A13, un comparto fotografico migliore, e opzioni di colore leggermente diverse. Non ha davvero senso per l’azienda tenere entrambi i dispositivi a competere l’uno contro l’altro tra i propri prodotti in vendita.

iPhone 8 e 8 Plus

Apple ha presentato iPhone 8 e iPhone 8 Plus insieme a iPhone X a settembre 2017. Le caratteristiche principali includevano un design con retro in vetro con ricarica wireless, migliore resistenza all’acqua e fotocamere aggiornate. Apple ha anche smesso di vendere il modello Plus, ma la situazione in questo caso è un po ‘più complicata di come sembra. Diversa è la situazione per 8 Plus dato che non esiste un modello Plus con schermo da 5,5″.

NB: Like I said in the video, the iPhone 8 is being *replaced* by the iPhone SE. The iPhone 8 Plus will *still be sold* through channel partners. For now. (Because no iPhone SE Plus. For now?) https://t.co/qv7LhCy2Ly — Rene Ritchie (@reneritchie) April 15, 2020

Come possiamo vedere dal Twitter di Rene Ritchie, anche se non si può più acquistare un iPhone 8 Plus direttamente da Apple, non esiste (per ora?) un nuovo “iPhone SE Plus 2020” che possa sostituire il precedente modello. Quindi, a quanto pare, la società sta ancora permettendo ad alcuni dei suoi partner di vendita al dettaglio di continuare a offrire il modello Plus. Non sappiamo per quanto tempo, però.

Sarebbe sicuramente stato interessante vedere un iPhone SE Plus arrivare accanto all’iPhone SE (2020), con lo stesso tipo di aggiornamento del chip all’interno. Ancora non sappiamo che la casa di Cupertino stia sviluppando anche il modello Plus. Secondo alcuni la società sta cercando di convincere i fan dei telefoni più grandi di scegliere il suo iPhone 11.

Fonte gsmarena