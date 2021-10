iPhone 8, Apple mette fine al programma di riparazione

Se da una parte Apple fa felici i propri fan con i nuovi iPhone 13 e con tanti altri prodotti innovativi, dall’altra il colosso di Cupertino abbandona progressivamente i dispositivi più datati, ed è ovviamente un dettaglio che non può far piacere ai possessori di questi device.

Nella giornata di sabato 2 ottobre, Apple ha deciso di mettere fine ad un programma che garantiva ai clienti in possesso di modelli di iPhone 8 potenzialmente difettosi di poter usufruire di una riparazione gratuita per la loro scheda logica. In alcuni casi, infatti, il malfunzionamento della scheda causava il riavvio del dispositivo o l’impossibilità di rispondere al telefono.

Il programma è stato lanciato ufficialmente nell’agosto del 2018 e ha riguardato una “percentuale molto piccola” di iPhone‌ 8 che potrebbero avere una scheda logica difettosa. Secondo quanto affermato dalla “Mela” all’epoca, i modelli interessati dalla criticità erano quelli venduti tra settembre 2017 e marzo 2018 in Cina, Hong Kong, India, Giappone, Macao, Nuova Zelanda e Stati Uniti. L’‌iPhone‌ 8 Plus non faceva parte di questo programma. Apple aveva suggerito ai clienti di visitare il proprio sito Web di supporto per verificare l’eventuale idoneità del proprio prodotto alla riparazione gratuita.

Ora il programma è ufficialmente terminato e Apple ha già provveduto a rimuoverlo dall’elenco dei programmi di riparazione sul suo sito Web. Il programma è durato più di tre anni, un lasso di tempo certamente non banale. Tuttavia, ci sono ancora utenti che hanno problemi con il loro iPhone‌ 8: come possono risolvere, vista la chiusura del programma? Secondo MacRumors, questi clienti dovrebbero comunque provare a contattare il supporto Apple e provare a vedere se possono essere comunque aiutati.

Fonte MacRumors