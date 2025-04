iPhone 17 Pro: il nuovo design e le funzionalità della fotocamera

L’attesa per l’iPhone 17 Pro cresce, mancano solo quattro mesi al suo debutto ufficiale. Questo modello promette innovazioni interessanti, tra cui una nuova barra fotografica orizzontale che mantiene la caratteristica disposizione triangolare degli obiettivi.

Il design della fotocamera orizzontale

La nuova barra della fotocamera del iPhone 17 Pro rappresenta un passo avanti nel design di questo smartphone. Questa disposizione mantiene il classico schema triangolare degli obiettivi, un dettaglio distintivo che gli utenti di iPhone hanno imparato ad amare. Sulla destra della barra fotografica si trova un flash LED, progettato per migliorare la luminosità delle foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sotto il flash è collocato il LiDAR scanner, uno strumento fondamentale per effettuare misurazioni precise della profondità e ottimizzare l’esperienza della realtà aumentata . Questo scanner permette anche di migliorare la qualità delle immagini, offrendo una messa a fuoco più precisa e dettagliata.

Il LiDAR è una delle novità tecnologiche più significative per gli smartphone moderni, e il suo utilizzo nel nuovo modello di iPhone non fa altro che confermare l’impegno di Apple verso l’innovazione. Gli utenti possono aspettarsi che le funzionalità legate alla realtà aumentata e alla fotografia migliorino notevolmente grazie a questo avanzato sistema di misurazione della profondità.

Le ultime indiscrezioni sul design

Recenti render pubblicati sul social network “X” da kanedacane tweets mostrano alcune caratteristiche interessanti, ma evidentemente i dettagli sul design della parte posteriore non sono stati ben accolti nei primi esempi diffusi. In particolare, l’idea di una finitura bicolore per il retro dell’iPhone 17 Pro ha suscitato commenti poco entusiastici: il bar della fotocamera appariva in nero e il retro in argento, un abbinamento che non ha convinto molti appassionati.

Tuttavia, ci sono buone notizie: Mark Gurman di Bloomberg ha confermato in una delle sue colonne settimanali che il nuovo iPhone 17 Pro non presenterà un retro bicolore. La zona della fotocamera avrà infatti lo stesso colore del resto del dispositivo, un’importante variazione voluta proprio per soddisfare le preferenze degli utenti.

Questo cambio di design potrebbe influenzare significativamente le decisioni d’acquisto delle persone. Chi era rimasto deluso dalla colorazione bicolore del retro potrà ora considerare il nuovo modello con un approccio più positivo.

La reazione del pubblico e le esperienze passate

Storicamente, le reazioni alle novità di design in casa Apple non sono sempre state positive. Ad esempio, all’uscita dell’iPhone 11 Pro e dell’iPhone 11 Pro Max, il design della isola della fotocamera suscitò molte critiche, con alcuni utenti che definirono l’aspetto “brutto” e “strano”. Tuttavia, una volta che questi modelli furono lanciati sul mercato, il feedback cambiò rapidamente, e molti si trovarono a lodare il design.

Potrebbe accadere lo stesso per l’iPhone 17 Pro. Se, come riportato, il design bicolore non verrà implementato, è probabile che anche le opinioni sulla nuova barra della fotocamera si attenueranno una volta che il modello sarà disponibile. La tradizione di Apple di migliorare la percezione dei propri prodotti dopo il lancio è ben radicata, e non si può escludere che il nuovo iPhone diventi rapidamente un altro successo.

Con il tempo che scorre verso la presentazione ufficiale, gli appassionati di tecnologia e gli utenti Apple non possono che attendere con curiosità il momento in cui tutte queste nuove funzionalità verranno svelate, e ogni dubbio sul design verrà chiarito.