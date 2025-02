iPhone 16e: i preordini sono iniziati e il dibattito è già acceso

Il 21 febbraio 2025 ha segnato l'inizio dei preordini per l'attesissimo iPhone 16e, un dispositivo che ha suscitato un ampio dibattito tra gli appassionati di tecnologia e i fan di Apple. Questo modello, considerato da alcuni un ingresso economico al mondo delle innovazioni Apple, ha diviso l'opinione pubblica per le sue caratteristiche e il suo prezzo. Andiamo a esplorare i dettagli di questo smartphone, analizzando i punti di forza e le debolezze che potrebbero influenzare la scelta degli utenti.

Perché scegliere l’iPhone 16e

Accesso a Apple Intelligence a un prezzo contenuto

L’iPhone 16e offre una buona introduzione nel mondo della Apple Intelligence, partendo con un'impressionante configurazione di 8 GB di RAM e il nuovo chip A18. Per gli utenti desiderosi di approfittare delle avanzate funzioni di intelligenza artificiale senza dover optare per un modello Pro Max, questo smartphone rappresenta una valida opportunità. Con una memoria interna che parte da 128 GB, gli utenti possono archiviare facilmente foto, applicazioni e video senza preoccuparsi di rimanere senza spazio.

Le prestazioni grafiche sono assicurate dalla GPU a 4 core, pensata per garantire un'esperienza ottimale sia per i giochi che per le applicazioni di generazione di immagini AI. La combinazione di potenza e design pensato per essere accessibile rende l’iPhone 16e un concorrente interessante nel mercato degli smartphone.

Autonomia che sorprende

Mentre Apple è nota per non rivelare la capacità della batteria in milliampere ora , questo modello promette una autonomia notevole. Stando alle dichiarazioni dell’azienda, l’iPhone 16e offre ben 12 ore di utilizzo in più rispetto al precedente SE 2022 e altre 6 ore rispetto all’iPhone 11. Gli utenti possono aspettarsi fino a 26 ore di visione video, 21 ore in streaming e 90 ore di ascolto audio. Questo significa che, per molti, sarà possibile affrontare una giornata intera senza doversi affannare a cercare una presa di corrente nel pomeriggio.

Introduzione del tasto Azione

Tra le novità più interessanti, il tasto Azione rappresenta una aggiunta benvenuta, fino ad ora riservata ai modelli top di gamma. Questo tasto può essere personalizzato per funzioni diverse, come silenziare il telefono o accedere rapidamente alla fotocamera. Un’uscita pratica è l’abbinamento con l’intelligenza visiva, che permette di ottenere informazioni sugli oggetti circostanti. Ad esempio, è possibile chiedere riconoscimenti per piante o oggetti di interesse.

USB-C: una scelta pragmatica

Con la nuova porta USB-C, la gestione dei cavi diventa più semplice. Gli utenti possono utilizzare lo stesso cavo per caricare non solo l’iPhone, ma anche MacBook e iPad, un aspetto che ha incontrato l’apprezzamento da parte degli utenti. Questa unificazione offre comodità e riduce il numero di accessori necessari.

Design sostenibile e robusto

Il design dell’iPhone 16e non fa stravolgimenti rispetto ai modelli precedenti, ma è comunque di qualità. La costruzione include vetro Ceramic Shield e un punteggio di protezione IP68, rendendo il dispositivo resistente a polvere e acqua. Apple ha fatto un passo avanti anche nell'impatto ambientale, utilizzando l’85% di alluminio riciclato nella produzione. I colori disponibili rimangono i tradizionali bianco e nero.

Quando l’iPhone 16e non convince

Limitazioni della fotocamera

Nonostante il sensore posteriore da 48 MP, l’assenza di più fotocamere potrebbe far storcere il naso a chi è appassionato di fotografia. L’integrazione di un teleobiettivo 2x e un sensore di alta qualità migliorano l’esperienza per gli utenti occasionali, ma chi cerca funzionalità avanzate come ultra-grandangolo o teleobiettivi potenti potrebbe dover guardare altrove. La fotocamera anteriore da 12 MP è utile, ma non sufficiente per i più esigenti.

Prezzo discutibile

Con un costo di partenza di 729 euro, l’iPhone 16e si posiziona su una fascia di prezzo che potrebbe sembrare eccessiva considerando le sue limitazioni. La possibilità di ottenere l'accesso ad Apple Intelligence è senza dubbio un vantaggio, ma i compromessi nell'hardware, come una fotocamera singola e un display a 60 Hz, sollevano interrogativi. Molti sperano che, con il passare del tempo, il prezzo diventi più allettante.

Display non all’altezza nel 2025

Il display a 60 Hz è uno dei punti critici discussi. In un contesto come quello attuale, dove la fluidità è fondamentale per l’esperienza utente, uno smartphone con un prezzo così elevato dovrebbe offrire di più. Inoltre, la luminosità massima è limitata a 800 nit, ben al di sotto dei 2000 nit degli iPhone 15, rendendo difficile la visibilità sotto il sole.

Assenza di MagSafe e standard Qi2

Il MagSafe, ormai un elemento caratterizzante dei modelli recenti, è mancante in questo modello, a meno di non acquistare una custodia specifica. Inoltre, la ricarica wireless si limita al vecchio standard Qi, portando a una esperienza che non si allinea con le attese di connessione moderna.

Mancanza del chip Ultra Wideband

Infine, la mancanza del chip Ultra Wideband potrebbe rappresentare un problema per coloro che utilizzano spesso device come AirTag. Sebbene sia possibile localizzare oggetti smarriti su una mappa, non si avrà accesso alle indicazioni precise e in tempo reale che offrono altri iPhone.

In sintesi, l’iPhone 16e cerca di emergere con caratteristiche uniche, anche se presenta alcune limitazioni che potrebbero rivelarsi determinanti per la scelta degli utenti.