iPhone 16 Pro avrà un display più grande e la lente periscopica

Con il passare delle settimane aumenta l’attesa per i nuovi iPhone di Apple. La Mela dovrebbe infatti introdurre quattro nuovi modelli di iPhone entro la fine dell’anno, vale a dire iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Tutti e quattro questi telefoni avranno un nuovo design, anche se le dimensioni dello schermo rimarranno le stesse di oggi. Sempre stando ai rumors, solo l’iPhone 14 Pro Max sarà dotato di una lente periscopica che garantirà un migliore zoom ottico. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, anche l’iPhone 16 Pro “non Max” – che verrà lanciato nel 2024 – avrà una lente periscopica.

Le voci sugli iPhone 15 suggeriscono che solo l’iPhone 15 Pro Max – il più grande e prestante dei quattro melafonini in arrivo – avrà una lente periscopica sulla sua fotocamera posteriore. L’obiettivo del periscopio si basa su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera. In questo modo l’obiettivo può sfruttare una maggiore lunghezza rispetto ad un teleobiettivo, godendo quindi di uno zoom ottico decisamente migliore.

Non è chiaro se Apple tenterà di eguagliare lo zoom 10x del Galaxy S23 Ultra di Samsung o se la società con sede a Cupertino opterà per un obiettivo 6x, come suggeriscono alcuni analisti. In ogni caso, sembra quasi “confermato” a questo punto che questa tecnologia sarà esclusiva del modello 15 Pro Max.

L’analista Ming-Chi Kuo fa sapere che la società del CEO Tim Cook ha già in programma di aggiungere la lente periscopica anche sul modello Pro “non Max”. Questo non accadrà con l’iPhone 15 Pro, ma con l’iPhone 16 Pro, pertanto bisognerà attendere il 2024. Kuo, che riprende alcune fonti che hanno familiarità con la catena di fornitura di Apple, rivela che l’iPhone 16 Pro avrà un display leggermente più grande: in questo modo la Mela potrà montare l’obiettivo periscopio su entrambi i modelli. Sempre secondo Kuo, il principale fornitore della fotocamera periscopio per iPhone 16 sarà Cowell.