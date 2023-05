iPhone 16, il design della fotocamera sarà un ritorno al passato

Mancano circa quattro mesi al lancio degli iPhone 15 e in queste settimane stanno comparendo diverse indiscrezioni che riguardano i nuovi telefoni di Apple. Tuttavia, anche se i riflettori sono tutti concentrati su questi device, sta circolando già qualche voce sugli iPhone 16, in particolare sugli obiettivi della fotocamera posteriore del modello di iPhone 16 di fascia bassa.

Secondo quanto riportato dall’account Twitter @URedditor, infatti, gli obiettivi verranno disposti in verticale sull’iPhone 16 ‘standard’ e probabilmente anche sull’iPhone 16 Plus.

Apple è passata agli obiettivi della fotocamera posteriore disposti in diagonale con iPhone 13 e iPhone 13 mini e il design è stato confermato anche su iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Il layout diagonale dovrebbe continuare con iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma stando a queste indiscrezioni i due telefoni saranno gli ultimi modelli a utilizzare questo design.

Se l’informazione dovesse rivelarsi corretta, l’iPhone 16 tornerebbe a quel layout verticale visto l’ultima volta su iPhone 12 e iPhone 12 mini. Il leaker ha affermato che questo cambiamento renderà il dispositivo “immediatamente riconoscibile” come l’ultimo modello, anche se combinato con altri dettagli estetici più recenti come la Dynamic Island e una porta USB-C..

Apple dovrebbe annunciare l’iPhone 16 a settembre 2024. Dato che manca ancora quasi un anno e mezzo non è detto che in questo periodo di tempo le cose non possano cambiare. Nel frattempo cominciano a circolare voci anche su presunti cambiamenti che riguarderanno iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max: i due telefoni più prestanti dovrebbero arrivare con display più grandi, rispettivamente da 6,3 pollici e 6,9 pollici.