iPhone 15 Ultra e non iPhone 15 Pro Max: la mossa di Apple

Il prossimo modello di iPhone 15 da 6,7 pollici potrebbe chiamarsi “‌iPhone 15‌ Ultra” invece di “Pro Max”. Proprio in queste ore è emersa una nuova voce a sostegno di questa ipotesi, dopo che già si era parlato più volte di questa eventualità.

In un’edizione di settembre 2022 della sua newsletter settimanale “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg aveva affermato che esisteva “il potenziale” per un iPhone 15 Ultra, che avrebbe pertanto sostituito quest’anno l’iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, da quel momento in avanti non erano spuntati riscontri concreti su questo cambiamento da parte del colosso di Cupertino. Fino a oggi, dato che qualche ora fa Andrew O’Hara di AppleInsider si è detto certo che Apple utilizzerà la dicitura “‌iPhone 15‌ Ultra” per il top di gamma della nuova serie che presenterà ufficialmente tra qualche settimana.

“Ecco una notizia di venerdì scorso che ho sentito per #iPhone15. Diverse fonti mi hanno riferito che Apple utilizzerà effettivamente il nome “iPhone 15 Ultra” per il telefono Pro di grandi dimensioni“, ha scritto O’Hara su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter.

I fan di Apple ricordano bene che O’Hara ha condiviso l’anno scorso alcuni render molto accurati degli AirPods Pro di seconda generazione, poco prima del loro lancio.

Le scelte di denominazione di Apple sono soggette a modifiche durante il processo di sviluppo di un prodotto. Ad esempio, ci si aspettava che gli AirPods Max venissero chiamati “AirPods Studio”. Più recentemente, si prevedeva che visionOS venisse chiamato “xrOS”. Al momento non abbiamo ancora conferme sul fatto che Apple andrà a cambiare il nome del suo modello “Pro Max” quest’anno: ne sapremo di più nei prossimi giorni.