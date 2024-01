iPhone 15, super offerta su Amazon: risparmi 130 euro!

Lo scorso settembre Apple ha lanciato sul mercato gli iPhone 15 e in questi mesi l’impegno della Mela nel cercare di realizzare prodotti di livello assoluto è stato ampiamente ripagato. Dando uno sguardo ai dati relativi alle vendite degli iPhone 15 emerge una certa soddisfazione da parte della clientela che tende a dare sempre fiducia ai dispositivi realizzati dalla Mela.

Tuttavia i prezzi degli iPhone 15 sono ancora piuttosto alti ed è per questo che in tanti vanno sempre alla ricerca di offerte per accaparrarsi uno di questi top di gamma a una cifra più bassa. Proprio in queste ore è spuntato un super sconto su Amazon che riguarda l’iPhone 15. Il telefono viene infatti proposto con un’offerta che consente di risparmiare il 13% rispetto al prezzo di mercato: per farla breve, recandosi sul portale del colosso dell’e-commerce è possibile acquistare l’iPhone 15 a soli 849 euro per la versione da 128 GB.

L’iPhone 15 è un telefono che si presenta con un display OLED da 6,1 pollici che può contare anche sulla Dynamic Island che finora la società del CEO Tim Cook garantiva solo per i modelli Pro. Ma la vera ‘chicca’ dell’iPhone 15 è certamente il potentissimo chip Apple A16 Bionic che assicura un livello prestazionale davvero elevatissimo.

Sul retro del telefono sono posizionate due fotocamere, una da 48 MP e l’altra da 12 MP, mentre davanti l’iPhone 15 si presenta con una fotocamera da 12 MP. La batteria che equipaggia l’eccellente melafonino è da 3.349 mAh ed è in grado di garantire un’autonomia importante. Completa il quadro il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione da Apple.

