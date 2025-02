IPhone 15 si conferma il telefono più venduto del 2024, seguito da Samsung

Secondo il report di Counterpoint Research, pubblicato nel 2024, l’iPhone 15 si colloca al primo posto tra gli smartphone più venduti a livello globale. Questo è il terzo anno consecutivo in cui Apple e Samsung dominano la classifica, con nessun altro marchio in grado di entrare nei primi dieci. Lo studio rivela come sia i mercati americani che cinesi a rappresentare una percentuale significativa delle vendite mondiali, fornendo un contesto importante per comprendere il fenomeno.

La leadership di Apple nel mercato degli smartphone

L’iPhone 15 è il modello di punta della Apple, riuscendo a prevalere nettamente nel mercato. Il report di Counterpoint Research evidenzia come il modello base dell’iPhone 15 abbia catturato l'interesse di gran parte dei consumatori, rendendolo il più venduto nel 2024. Con le vendite che si concentrano in gran parte negli Stati Uniti e in Cina, è chiaro che Apple sta sfruttando molteplici canali per raggiungere i propri clienti, in particolare attraverso strategie di marketing efficaci e piani di finanziamento appetibili. Le vendite dell'iPhone 15 non solo confermano la forza del brand, ma dimostrano anche un’abilità nel rispondere alle esigenze dei consumatori.

Le performance di Samsung e i telefoni più venduti

Samsung, pur avendo fatto registrare una performance solida, non ha raggiunto la vetta della classifica. Tuttavia, il Galaxy A15 5G ha guadagnato tre posizioni rispetto all'anno precedente, posizionandosi al quarto posto. È interessante notare come la competizione tra Apple e Samsung continui a intensificarsi, lasciando il resto dei produttori fuori dalla top ten. Questo scenario mette in evidenza la consolidata posizione di forte mercato di questi due colossi tecnologici.

L'interesse crescente per le varianti Pro degli iPhone

Nel report si evidenzia un incremento significativo nelle vendite dei modelli Pro dell’iPhone. Questo è il primo anno in cui le vendite delle varianti Pro superano il 50% del totale delle vendite annue. Secondo Karn Chauhan, Senior Analyst di Counterpoint, l’appeal di questi modelli è stato favorito anche da piani di finanziamento competitivi e offerte di permuta. Tali fattori hanno reso gli iPhone più accessibili anche nei mercati emergenti, consentendo ad Apple di espandere la propria base di clienti.

L’espansione di Apple nei mercati globali

Un aspetto degno di nota è l’ascesa di Apple in mercati come l’India, dove per la prima volta il marchio è entrato nella top five delle vendite. Questa espansione è sintomo di una strategia mirata che sta ripagando negli ambiti più competitivi. La diversificazione e l’offerta di dispositivi che attraggono un pubblico vasto, hanno permesso al marchio di spingere ulteriormente il proprio fatturato e le proprie vendite.

Risultati finanziari di Apple nel primo trimestre del 2025

Apple ha recentemente comunicato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si chiude il 28 dicembre 2024. I dati parlano chiaro: il fatturato trimestrale ha raggiunto la cifra record di 124,3 miliardi di dollari, un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, è stato registrato un utile per azione di 2,40 dollari, con un balzo del 10% rispetto all’anno scorso. Questi risultati non solo riflettono la solidità di Apple nel panorama tecnologico, ma confermano anche la fiducia che i consumatori ripongono nei suoi prodotti.

Le ultime notizie riguardanti finanza e mercato continuano a sottolineare come la competizione nel settore smartphone sia accesa e sempre più concentrata nelle mani di pochi big player. Questo scenario solleva interrogativi interessanti sul futuro dell'innovazione e delle strategie di mercato nel settore hi-tech.