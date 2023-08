iPhone 15, Samsung riceve l’ok per la produzione dei display OLED

Il principale fornitore OLED di Apple, Samsung, ha ricevuto l’approvazione per la produzione di massa dei display di tutti e quattro i modelli della serie iPhone 15 di Apple, che verranno presentati ufficialmente a settembre 2023.

Il sito coreano The Elec riferisce che Samsung Display ha ottenuto l’approvazione il 1° agosto. LG Display ha ricevuto l’approvazione condizionata per l’iPhone 15 Pro, con l’approvazione formale per l’iPhone 15 Pro Max prevista tra un mese o due. BOE, che fornisce display OLED per iPhone 15 standard e l’iPhone 15 Plus, è ancora in attesa di approvazione condizionata da parte di Apple.

Le ultime voci rivelano che ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max avranno bordi più sottili rispetto ai modelli iPhone 14 Pro e che questa riduzione sta creando problemi di produzione. Stando ai rumors, infatti, pare che LG Display abbia trovato ostacoli nell’implementare le cornici più piccole: inoltre, sia LG che BOE hanno incontrato difficoltà nell’aggiungere ritagli per la tecnologia Dynamic Island, con BOE che sembra essere il fornitore maggiormente in difficoltà.

Tuttavia anche LG sembra avere un bel po’ di grane e lo stesso si può dire per Sony. I sensori di immagine per la serie iPhone 15 vengono forniti principalmente dal colosso nipponico, mentre la struttura a periscopio della fotocamera zoom del modello Pro Max è realizzata da LG Innotek. Tuttavia, la resa di produzione di entrambi i componenti sarebbe scesa al di sotto delle aspettative.

Sempre stando al report di The Elec sembra probabile che Apple stia dando la priorità alla produzione del modello Pro da 6,1 pollici rispetto al Pro Max da 6,7 pollici – il dispositivo che sta pagando maggiormente dazio per questi problemi di produzione – in modo da garantire una fornitura del 50-60% di modelli Pro entro quest’anno. Nonostante queste problematiche, il sito The Information fa sapere che Apple rilascerà comunque tutti i modelli di iPhone 15 a settembre.