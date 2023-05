iPhone 15, ricarica wireless a 15W anche senza MagSafe

Gli iPhone 15 di Apple supporteranno la ricarica rapida wireless da 15 W anche quando si utilizzano caricabatterie di terze parti che non sono certificati MagSafe.

Come sanno bene i possessori degli iPhone più recenti, per ottenere una ricarica rapida wireless da 15 W su iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 è necessario il caricabatterie wireless magnetico MagSafe o un caricabatterie magnetico di terze parti con certificazione ufficiale MFM (Made for MagSafe). Tuttavia, stando a quanto rivelato in un post comparso sul social Weibo, la serie iPhone 15 potrà sfruttare la ricarica magnetica wireless aperta da 15 W utilizzando caricabatterie non certificati MFM, che rappresentano quasi sempre alternative più convenienti a quelli con certificazione Apple.

L’indiscrezione non ha ancora trovato conferma, ma è senza dubbio un segnale ulteriore di come la Mela stia lavorando ad una nuova versione dello standard aperto Qi che funziona in modo molto simile a MagSafe. Annunciato nel gennaio 2023 dal Wireless Power Consortium (WPC), lo standard wireless Qi2 di nuova generazione incorpora un profilo di potenza magnetica. Grazie a ciò, i dispositivi che adotteranno Qi2 in futuro utilizzeranno la stessa tecnologia magnetica utilizzata nei dispositivi ‌MagSafe‌ creati per l’iPhone 12 e successivi.

Il WPC afferma che il profilo di potenza magnetica in Qi2 farà in modo che i telefoni e altri prodotti mobili alimentati a batteria siano perfettamente allineati con i caricabatterie, così da garantire una migliore efficienza energetica e una ricarica più rapida‌. Gli smartphone e i caricabatterie Qi2 dovrebbero essere disponibili già entro le festività natalizie di quest’anno, mentre gli iPhone 15 verranno ufficializzati a settembre.