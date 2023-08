iPhone 15 Pro, trapelano i colori: niente oro ma c’è il blu scuro

Mancano ormai poche settimane al lancio ufficiale degli iPhone 15 e sul web continuano a trapelare molte indiscrezioni che riguardano proprio i nuovi prodotti di Apple. Tra le tante novità che vedremo sui nuovi iPhone ce n’è una che sta catturando l’attenzione dei fan della Mela.

Stando alle previsioni, infatti, i modelli di iPhone 15 Pro presenteranno per la prima volta un telaio in titanio invece di uno in acciaio inossidabile. Proprio questa innovazione in termini di materiali adottata da Apple sta spingendo la società del CEO Tim Cook a concentrarsi anche su nuove varianti di colore.

Lo scorso mese di luglio era stato l’autorevole sito MacRumors a rivelare una nuova tonalità blu scuro che Apple intenderebbe utilizzare per ‌l’iPhone 15 Pro. Sempre MacRumors aveva poi aggiunto che la Mela stava testando anche una tonalità grigio argento e una variante di colore nero siderale.

In merito al nuovo colore blu scuro sembrano essere arrivate conferme. Il sito 9to5Mac ha infatti riportato proprio questa notizia nelle scorse ore, aggiungendo che l’iPhone 15 Pro potrà contare anche su altri colori, vale a dire l’argento, il nero siderale e una tonalità di titanio naturale.

I fan di Apple che speravano di vedere un ‌iPhone 15 Pro‌ o Pro Max color oro resteranno delusi, dato che questa opzione non sembra contemplata. L’oro è stato a lungo uno dei colori che Apple ha reso disponibile per i modelli Pro di iPhone: una scelta dettata dal fatto che il colore oro è molto popolare e apprezzato in mercati come quello cinese.

Sempre secondo 9to5Mac, i modelli standard di iPhone 15 saranno disponibili nei colori nero, verde, blu, giallo e rosa. Apple dovrebbe presentare ufficialmente gli iPhone 15 il prossimo 12 settembre.