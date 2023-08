iPhone 15 Pro, nuovi dettagli: il telefono avrà 6 GB di RAM

Le indiscrezioni sugli iPhone 15, che verranno quasi certamente presentati da Apple il 12 settembre, hanno riportato diverse volte la probabilissima presenza dell’A17 Bionic a bordo dell’iPhone 15 Pro, un chip prodotto con un processo di fabbricazione a 3 nm. Grazie a nuovi rumors trapelati nelle scorse ore possiamo conoscere le altre specifiche di iPhone 15 Pro, compresi i dettagli sulla quantità di memoria RAM.

Stando a quanto pubblicato su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter) da URedditor, il chip A17 Bionic presenterà una CPU a 6 core e una GPU a 6 core. L’attuale chip A16 Bionic presenta una CPU a 6 core e una GPU a 5 core, quindi si tratta di un aumento di un core GPU per gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Inoltre, la CPU dell’A17 Bionic presenterà una velocità di clock massima di 3,70 GHz, un aumento rispetto ai 3,46 GHz del chip A16 Bionic.

L’indiscrezione suggerisce inoltre che il chip A17 Bionic sarà abbinato a 6 GB di RAM, proprio come il chip A16 Bionic. Un aspetto che è in contrasto con le voci precedenti, che suggerivano che l’iPhone 15 Pro sarebbe stato dotato di 8 GB di RAM. Questo leaker di afferma di aver “visto solo 6 GB finora” e osserva che 8 GB sembrano “improbabili, ma forse non impossibili”.

Come previsto, il chip A17 Bionic verrà utilizzato solo su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus continueranno a utilizzare il chip A16 dello scorso anno, che troviamo a bordo dell’iPhone 14 Pro.

La combinazione dell’aumento della velocità di clock massima, del core GPU aggiuntivo e del nuovo processo di fabbricazione a 3 nm dovrebbe apportare notevoli miglioramenti alle prestazioni e all’efficienza per l’iPhone 15 Pro.