Quando si ha la necessità di acquistare un nuovo smartphone si tende a puntare su un prodotto che possa garantire le migliori specifiche. Tuttavia, alcuni utenti puntano maggiormente sul processore, mentre altri preferiscono guardare con più attenzione al comparto foto o alla durata della batteria. Inoltre, c’è anche chi invece dà una certa priorità alle cornici dello schermo, preferendole molto sottili.

Coloro che hanno questa preferenza saranno ben felici di sapere che l’iPhone 15 Pro Max sarà lo smartphone ideale. D’altronde, i fan di Apple sanno bene che l’iPhone 14 Pro Max ha cornici piuttosto sottili, pertanto questa tendenza da parte della Mela non stupisce. Tuttavia, come riportato anche dal leaker Ice Universe, l’iPhone 15 Pro Max – che potrebbe chiamarsi anche iPhone 15 Ultra – potrebbe avere le cornici ancora più sottili, tanto da diventare quasi impercettibili.

Nella foto pubblicata da Ice Universe si vede lo schermo dell’iPhone 15 Pro Max accanto a un’immagine di come potrebbe apparire il dispositivo. In entrambi i casi emerge come le cornici siano davvero minime. Molto probabilmente i bordi saranno non solo più sottili di quelli da 2,17 mm dell’iPhone 14 Pro, ma anche delle cornici da 1,81 mm dell’attuale detentore di questo particolare record, Xiaomi 13. Infine, stando a quanto riportato da un altro importante (e affidabile) leaker come ShrimpApplePro, anche le cornici saranno curve rispetto all’iPhone 14 Pro Max per garantire al device un aspetto simile all’Apple Watch.

Non sarà solo questo dettaglio a far sì che l’iPhone 15 Pro Max diventi uno dei migliori telefoni dell’anno. Il colosso di Cupertino lavora anche ad altri aspetti di grande rilievo, tra cui una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera a periscopio, oltre ad un nuovo processore. L’unica delusione riguarda i pulsanti volume e accensione a stato solido, molto attesi dagli utenti: sembra proprio che la Mela abbia deciso di rinunciarvi a causa dei costi troppo elevati e della complessità di produzione.