iPhone 15 Pro e Ultra senza pulsanti fisici: arrivano conferme

In molti, specialmente tra gli appassionati di Apple, conoscono la Cirrus Logic, una società con sede in Texas produttrice di semiconduttori e specializzata nella progettazione di circuiti integrati analogici, a segnale misto e DSP audio.

Nella lettera agli azionisti diffusa all'inizio di questo mese, proprio questa azienda ha accennato a un cambiamento che potremmo vedere con i prossimi modelli di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Tale modifica vedrebbe Apple sostituire i pulsanti fisici di accensione e volume con pulsanti a stato solido. Gli utenti avranno comunque la sensazione di aver premuto un pulsante fisico grazie all'aptica, alimentata da tre iPhone Taptic Engine.

Tuttavia c'è qualcosa che Cirrus Logic ha riportato nel suo messaggio agli azionisti che merita molta attenzione. L'azienda ha affermato di continuare a "impegnarsi con un cliente strategico" e prevede di "portare sul mercato un nuovo componente HPMS (chip a segnale misto ad alte prestazioni) negli smartphone del prossimo anno". Tra gli HPMS progettati dall'azienda ci sono i driver tattili per il Taptic Engine dell'iPhone, secondo quanto riportato dal sito MacRumors.

Per farla breve, Cirrus Logic sembra aver svelato dettagli molto interessanti sui nuovi pulsanti a stato solido di Apple per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. E se questo non è un indizio sufficiente, il CEO di Cirrus Logic John Forsyth ha dichiarato questo mese che il nuovo componente arriverà sul mercato durante la "seconda metà del prossimo anno". Viene quindi incluso il mese di settembre, ovvero il periodo in cui la Mela presenterà ufficialmente i nuovi iPhone 15, tra cui iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

A sostegno di questa teoria ci sono due analisti della società bancaria britannica Barclays, Blayne Curtis e Tom O'Malley. La coppia ha affermato che il nuovo componente di cui Cirrus Logic ha parlato nella lettera agli azionisti farà parte con ogni probabilità dei Taptic Engine aggiuntivi necessari per guidare l'aptica per i pulsanti a stato solido sui modelli iPhone 15 Pro e Ultra.

I due analisti sottolineano che la società con sede in Texas "non ha detto molto, se non che il chip è segnale misto". Tuttavia, entrambi tengono a evidenziare come "il più grande cambiamento nei nuovi modelli di iPhone del prossimo anno è la rimozione dei pulsanti, che richiederebbe driver aggiuntivi per il motore aptico, rendendolo il caso d'uso più probabile per i nuovi contenuti".

Il mese scorso anche l'affidabile analista di TF International Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli più costosi della serie iPhone 15 (Pro e Ultra) saranno dotati di pulsanti di accensione e volume a stato solido e ciò richiederà due Taptic Engine aggiuntivi per questi dispositivi. Kuo ha quindi fatto riferimento al nuovo componente HPMS di Cirrus Logic per guidare i Taptic Engine aggiuntivi.

"Il mio ultimo sondaggio indica che il pulsante del volume e il pulsante di accensione di due nuovi modelli di iPhone 15/2H23 di fascia alta potrebbero adottare un design del pulsante a stato solido (simile al design del pulsante home di iPhone 7/ 8/SE2 e 3) per sostituire il design del pulsante fisico/meccanico", si legge nel tweet di Kuo.

Dato che tutte le fonti sembrano concordare su questo aspetto, è lecito aspettarsi che i modelli di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra del prossimo anno siano privi di pulsanti fisici, che rischiano di usurarsi nel tempo. Probabilmente è anche un modo per il gigante di Cupertino di differenziare ulteriormente i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus dai più costosi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.