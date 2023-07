iPhone 15 Pro e Pro Max, brutte notizie: Apple vuole alzare i prezzi

L’aumento dei prezzi nel settore tecnologico sembra essere ormai una costante. Lo sanno bene anche i fan di Apple, che attendono con ansia la presentazione dei nuovi iPhone 15 ma al tempo stesso temono che i prezzi saranno fuori portata.

Effettivamente, stando all’ultimo report di Bloomberg, pare proprio che Apple stia ragionando sull’opportunità di aumentare il prezzo dei modelli Pro della serie iPhone 15, che vedrà la luce tra circa un paio di mesi.

Se davvero i prezzi di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno superiori a quelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, lanciati lo scorso anno dalla Mela, vorrà dire che entrambi i nuovi dispositivi verranno venduti a prezzi a quattro cifre (superiori a 1.000 euro, ndr). Fortunatamente non sembrano trapelare indicazioni simili per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che dovrebbero arrivare sul mercato agli stessi prezzi del 2022.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Apple preveda di spedire un numero di iPhone 15 pari a quello degli iPhone 14 del 2022: per farla breve l’obiettivo della società del CEO Tim Cook è di arrivare a spedire circa 85 milioni di telefoni per quest’anno solare. La vendita di così tante unità con due delle quattro varianti con un prezzo più alto dovrebbe comportare un aumento complessivo delle entrate per Apple.

Tutti i fan che seguono sempre con grande attenzione ciò che accade all’interno del mondo Apple non rimarranno di certo sorpresi di fronte a questa voce. Già all’inizio dell’estate un analista di Wall Street ha accennato a un possibile aumento dei prezzi dei modelli Pro. Un concetto poi ripreso anche da Jeff Pu, analista tecnologico della società di investimenti Haitong International Securities con sede a Hong Kong. Mesi prima lo stesso CEO di Apple, Tim Cook, si è detto convinto che le persone sarebbero state “disposte a fare sforzi” per avere il meglio.

Con un prezzo più alto la Mela dovrebbe garantire I(almeno sull’iPhone 15 Pro Max, ndr) un sistema di fotocamera periscopio, offrendo capacità di zoom ottico potenzialmente eccezionali.