iPhone 15 Pro, con Thunderbolt velocità molto più alte di Lightning

L'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, due dei nuovi telefoni su cui sta lavorando Apple per il 2023, saranno dotati di una porta USB-C con supporto per almeno USB 3.2 o Thunderbolt 3, almeno stando a quanto riferito dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo. Grazie a questa novità, entrambi i dispositivi - che verranno presentati ufficialmente a settembre 2023, salvo imprevisti - potranno godere di un significativo vantaggio in termini di velocità rispetto ai modelli esistenti .

Thunderbolt 3 offre teoricamente una larghezza di banda fino a 40 Gbps, mentre il connettore Lightning ha velocità USB 2.0 fino a 480 Mbps su tutti gli iPhone esistenti. Anche con i limiti delle prestazioni del mondo reale, un iPhone 15 Pro con una porta USB-C abilitata per Thunderbolt dovrebbe riuscire a garantire velocità di trasferimento dati decisamente più elevate con un cavo Thunderbolt, rendendo molto più veloce l'inserimento e la rimozione di file di grandi dimensioni dall'iPhone, come ad esempio le foto ProRAW da 48 megapixel.

Anche se i modelli di iPhone 15 Pro ricevessero solo il supporto USB 3.2 si riuscirebbero comunque a raggiungere delle velocità di trasferimento comprese tra 5 Gbps e 20 Gbps a seconda delle specifiche esatte: si tratterebbe comunque di una velocità ben più elevata rispetto a quella assicurata da Lightning.

La maggior parte degli iPad con porte USB-C offre già velocità di trasferimento più elevate. I modelli di iPad Pro con chip M1 (e più recenti) supportano Thunderbolt 3 per una larghezza di banda fino a 40 Gbps; l'iPad Air di quinta generazione è in grado di raggiungere 10 Gbps, mentre l'iPad Air di quarta generazione e l'ultimo iPad mini sono in grado di raggiungere fino a 5 Gbps. L'unica eccezione è quella relativa al nuovo iPad standard di decima generazione con una porta USB-C, che rimane limitato alle velocità USB 2.0.

Proprio come l'iPad di decima generazione, Kuo ha affermato che anche l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus standard rimarranno limitati alle velocità USB 2.0, nonostante il passaggio a una porta USB-C. Per ottenere comunque una maggiore velocità nel trasferimento di dati wireless su questi device il sito MacRumors consiglia di affidarsi ad AirDrop, che resta la soluzione più adeguata.