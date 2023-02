iPhone 15 Pro, come sarà: nuovo design con cornici più sottili

Mancano ancora sei mesi all'annuncio ufficiale dell'iPhone di nuova generazione, ma come ogni anno le indiscrezioni relative alla nuova serie di melafonini di Apple cominciano a trapelare già molto prima dell'evento di presentazione, che si tiene solitamente a settembre.

Nelle ultime voci circolate in questi giorni emergono dettagli interessanti sul design dell'iPhone 15 Pro, che dovrebbe essere caratterizzato da un nuovo design con cornici più sottili.

Il leaker ShrimpApplePro ha rivelato che ci sono diverse fonti che concordano sul fatto che le cornici del nuovo modello Pro di iPhone "saranno più sottili". ShrimpApplePro ha poi condiviso una serie di dettagli sugli iPhone 15, che dovrebbero arrivare con le stesse dimensioni del display dell'iPhone 14, ovvero 6,1 e 6,7 pollici. Tuttavia, solo iPhone 15 Pro avrà cornici più sottili: il display dei modelli Pro sarà curvo, simile a quello dell'Apple Watch.

L'iPhone 15 Pro, che si trova ancora nelle sue prime fasi di produzione, viene descritto dalle fonti come "molto bello": tra le caratteristiche particolarmente apprezzate spicca anche un telaio in titanio.

La maggior parte di queste modifiche al design riguarderanno esclusivamente i modelli Pro, ma anche i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero ricevere degli aggiornamenti interessanti quest'anno. Si è già parlato molto della Dynamic Island, una funzionalità introdotta con iPhone 14 Pro che ha avuto un certo riscontro tra i fan della Mela.

Ma non è tutto, perché il mese scorso l'analista di Haitong Intl Tech Research, Jeff Pu, ha dichiarato che iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno lo stesso obiettivo da 48 megapixel che ad oggi è possibile trovare solo sull'iPhone 14 Pro. Tuttavia, questi modelli di iPhone 15 non potranno ancora disporre di un teleobiettivo per lo zoom ottico o di uno scanner LiDAR.