iPhone 15 Pro avrà un unico tasto per il volume: cosa è emerso

Mancano ancora circa sei mesi alla presentazione ufficiale degli iPhone 15, ma le indiscrezioni sui nuovi melafonini continuano a suscitare interesse tra i fan di Apple (e non solo). L'obiettivo della società del CEO Tim Cook è chiaramente quello di venire incontro alle esigenze della clientela con soluzioni innovative. Come già trapelato in alcuni rumors, pare che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max presenteranno un unico tasto per il volume: le immagini CAD condivise in un video su TikTok e pubblicate su Twitter dall'utente ShrimpApplePro sembrano confermarlo.

Invece di tasti separati per alzare e abbassare il volume, i modelli di iPhone 15 Pro dovrebbero avere un unico tasto (di forma allungata) per regolare il volume su o giù. Nel frattempo, l'interruttore di disattivazione dell'audio presente fin dall'iPhone originale del 2007 dovrebbe diventare un tasto di disattivazione dell'audio: gli utenti possono premerlo per attivare o disattivare la suoneria dell'iPhone.

L'impressione è che l'azienda di Cupertino stia optando per un design a stato solido per i nuovi pulsanti dell'iPhone 15 Pro. Invece di muoversi fisicamente, i tasti fornirebbero un feedback tattile grazie a due Taptic Engine aggiuntivi all'interno dell'iPhone, in modo tale da simulare la sensazione di movimento: più o meno è quanto abbiamo visto con il pulsante Home sull'ultimo iPhone SE (anche il trackpad Force Touch sui moderni MacBook).

I modelli standard di iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero ancora avere due tasti del volume e un interruttore di disattivazione dell'audio, come mostrano altre immagini CAD nel video. Sempre sui futuri iPhone 15, l'altro leaker Sonny Dickson ha fornito uno sguardo aggiuntivo ai probabili pannelli frontali in vetro per la nuova serie di melafonini di Apple. Nelle immagini si vedono i modelli Pro con cornici più sottili attorno al display, mentre la Dynamic Island verrà quasi certamente estesa anche ai modelli standard.