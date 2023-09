iPhone 15, le ultime indiscrezioni prima del lancio: cosa è emerso

Mancano solo pochi giorni alla presentazione ufficiale degli iPhone 15, che saranno protagonisti dell’evento Wonderlust di martedì 12 settembre. Grazie alle indiscrezioni delle ultime settimane si conoscono moltissimi aspetti di questi nuovi prodotti, ma proprio in queste ore Mark Gurman di Bloomberg ha svelato le nuove funzionalità più significative per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Gurman afferma che il nuovo telaio in titanio dei modelli ‌iPhone 15 Pro‌ sarà più durevole, ridurrà il peso di circa il 10% e avrà un effetto a spazzola – a differenza della finitura lucida degli attuali dispositivi che hanno telai in acciaio inossidabile – per ridurre le impronte digitali. I bordi in cui si incontrano i lati in metallo e il vetro anteriore e posteriore del dispositivo sono ora più lisci e arrotondati. Il reporter di Bloomberg ha poi aggiunto che i display di entrambi i modelli Pro appariranno decisamente più grandi grazie alle cornici ridotte (sono all’incirca un terzo più piccole, ndr).

Il chip A17 Bionic garantirà prestazioni migliorate grazie al suo processo di fabbricazione a 3 nm e assicurerà anche una maggiore durata della batteria. L’iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max attualmente hanno già una durata della batteria considerevole, ovvero circa 23 e 29 ore. I modelli Pro disporranno anche di più memoria, in aumento rispetto ai 6 GB di memoria che abbiamo visto negli iPhone Pro degli ultimi anni.

Sempre Gurman riporta che il teleobiettivo e le fotocamere ultra grandangolari di ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max presenteranno più megapixel rispetto ai loro predecessori: per la prima volta verranno infatti superati i 12 megapixel. Gurman ha poi chiarito che ‌iPhone 15 Pro‌ Max manterrà la dicitura “Pro Max” e non arriverà come modello “Ultra” come suggerito da alcune voci.

Gurman ha poi confermato che iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno la Dynamic Island, il chip A16 Bionic e la fotocamera principale da 48 megapixel, mentre iPhone 15 Pro‌ Max potrà contare sul teleobiettivo periscopico con ottica fino a 6x.