iPhone 15, le migliorie più interessanti sono quelle della fotocamera

Tutti i fan di Apple hanno cominciato il conto alla rovescia in vista del 12 settembre. In quella data, infatti, la Mela terrà l’evento ‘Wonderlust’ con protagonisti i nuovi iPhone 15, che presenteranno diverse novità molto interessanti.

In particolare, sembra che la parte che meriterà più attenzione sarà quella relativa agli aggiornamenti della fotocamera su tutti i dispositivi, come riportato anche dalla società di ricerca taiwanese TrendForce. Tali aggiornamenti saranno infatti un “fattore cruciale” che potrebbe far “pendere la bilancia per i potenziali acquirenti”.

TrendForce ha affermato che sia l’iPhone 15 standard che l’iPhone 15 Plus saranno dotati di un sensore per fotocamera sovrapposto fornito da Sony. Stando a quanto trapelato nelle scorse settimane, questo sensore sarà in grado di catturare più luce e consentirà una migliore gamma dinamica nelle foto: un aspetto, quest’ultimo, confermato anche da TrendForce.

La società di ricerca taiwanese ha anche confermato le voci secondo cui l’iPhone 15 Pro Max sarà dotato di un teleobiettivo periscopico che aumenta le capacità di zoom ottico del dispositivo. L’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva precedentemente affermato che l’obiettivo consentirà uno zoom ottico fino a 5x o 6x, rispetto all’attuale limite di 3x sui modelli iPhone 14 Pro.

In più, la società di ricerca ha affermato che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 saranno dotati di una porta USB-C e potranno contare sulla Dynamic Island, come ampiamente trapelato in molte indiscrezioni degli ultimi mesi. Sono poi previste funzionalità aggiuntive per i modelli Pro, tra cui un telaio in titanio più leggero, il chip A17 Bionic e il supporto Wi-Fi 6E.