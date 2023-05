iPhone 15 e iPhone 15 Plus in ritardo? Il problema è la fotocamera

All’inizio di quest’anno, Jeff Pu, analista di Haitong Intl Tech Research, ha affermato che la fotocamera da 48 MP che abbiamo avuto modo di apprezzare su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarebbe stata presente anche sul retro di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. La serie iPhone 15 del 2023 dovrebbe arrivare a settembre, come ormai consuetudine, ma stando a quanto affermato dallo stesso Pu i nuovi prodotti della Mela potrebbero subire un inaspettato ritardo proprio a causa della fotocamera da 48 MP.

Nella newsletter di maggio per i clienti di Haitong International Securities, l’analista afferma ancora una volta che la fotocamera da 48 MP sul retro dei modelli iPhone 14 Pro verrà utilizzata per i modelli ‘non Pro’ dei telefoni iPhone 15. Tuttavia spiega anche che Apple potrebbe avere problemi con le consegne tempestive del CIS (sensore di immagine CMOS) che rappresenterà la struttura delle fotocamere da 48 MP da utilizzare su iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Siamo ancora in una fase dove anche Jeff Pu ritiene probabile che Apple riuscirà a risolvere il problema, confermando il lancio dei nuovi iPhone a settembre. Sempre nel report, l’analista rivela che la linea iPhone 15 Pro arriverà con una struttura in titanio e che l’iPhone 15 Pro Max potrà contare su una lente periscopica.

Pu scrive anche che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno alimentati dal SoC A17 Bionic da 3 nm mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus potranno contare sul processore A16 Bionic da 4 nm attualmente utilizzato sui modelli iPhone 14 Pro. L’analista afferma di aspettarsi che tutti gli iPhone 15 includano una porta di ricarica USB-C invece della porta Lightning, come d’altronde richiesto dall’Europa. Sempre Jeff Pu fa inoltre sapere che i modelli di iPhone 15 ‘non Pro’ saranno disponibili con 128 GB, 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione mentre i telefoni iPhone 15 Pro avranno un’opzione da 1 TB.

Non è la prima volta che circolano voci su presunti ritardi nella presentazione dei nuovi iPhone. Era accaduto anche negli anni scorsi, anche se poi in realtà qualche ritardo si è verificato nel lancio sul mercato di alcuni singoli iPhone.