iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno un nuovo sensore da 48 MP

Manca ormai circa un mese e mezzo alla presentazione ufficiale degli iPhone 15 e in queste ultime settimane le indiscrezioni relative ai nuovi melafonini di Apple sono diventate sempre più numerose.

L’ultima voce, riportata anche da MacRumors, rivela che iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus presenteranno un obiettivo della fotocamera posteriore da 48 megapixel. Non è tutto, perché il nuovo design del sensore consentirà di catturare più luce, almeno stando a quanto riferito dall’affidabile analista di Apple, Ming-Chi Kuo.

Kuo, in un post pubblicato sul suo blog Medium, afferma che Apple è riuscita a superare i problemi di resa del nuovo design del sensore di immagine CMOS (CIS) impilato grazie al fornitore Sony, che ha aumentato la sua capacità produttiva del 100-120% per soddisfare la domanda della Mela. Un impegno, quello di Sony, che ha causato un’inevitabile riduzione in fornitura per i suoi partner Android.

Apple ha introdotto per la prima volta un obiettivo per fotocamera da 48 megapixel su iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, presentati ufficialmente a settembre 2022. L’obiettivo consente agli utenti di scattare foto ProRAW da 48 megapixel, in grado di conservare più dettagli nel file immagine per una maggiore flessibilità di modifica. La novità non ha riguardato iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus: entrambi questi dispositivi, infatti, utilizzano un obiettivo per fotocamera da 12 megapixel.

Il rapporto di Kuo conferma quanto rivelato già da Jeff Pu, un analista della società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong. Qualche mese fa era stato proprio Jeff Pu a svelare che l’obiettivo da 48 megapixel su ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus avrebbe utilizzato un nuovo sensore a tre strati in grado di catturare più luce e garantire così una migliore qualità dell’immagine.

All’epoca Pu parlò anche di problemi di resa che avrebbero potuto causare ritardi nella produzione di ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus. Tuttavia, l’ultimo report di Kuo suggerisce che la società del CEO Tim Cook sia riuscita a risolvere la situazione.