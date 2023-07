iPhone 15 con lenti ibride, arriva la conferma: tutto sulla novità

Mancano ormai meno di due mesi alla presentazione ufficiale degli iPhone 15 e sul web cominciano a trapelare molte indiscrezioni su questi nuovi prodotti di Apple. Secondo un tweet del tipster RcloudS, riportato anche da MacRumors, nella prossima serie di iPhone verrà utilizzata una tecnologia di lenti ibride. Gli obiettivi per le principali fotocamere grandangolari saranno costituiti da un elemento in vetro e 6 elementi in plastica.

Come sanno bene i fan della Mela, gli obiettivi delle fotocamere grandangolari primarie della serie iPhone 14 sono costituiti da sette elementi in plastica. L’apertura sarà f/1.7, un leggero miglioramento rispetto all’apertura f/1.79 che abbiamo visto sui modelli iPhone 14 Pro ma al tempo stesso un downgrade rispetto all’apertura f/1.5 che compare su iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Il tweet rileva che con l’apertura più ampia per gli obiettivi su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max la fotocamera grandangolare principale su questi dispositivi catturerà il 15/20% in più di luce. Di conseguenza, queste fotocamere dovrebbero riuscire a garantire scatti migliori anche dal punto di vista dei colori.

Consentendo alla fotocamera di catturare più luce, le foto scattate in ambienti scarsamente illuminati avranno un aspetto migliore e permetteranno inoltre di scattare foto con velocità dell’otturatore più elevate. In più dovrebbe migliorare l’effetto bokeh, che sfoca lo sfondo di una foto per far risaltare il soggetto in primo piano. Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero utilizzare il sensore di immagine Sony IMX803 da 48 MP, lo stesso che abbiamo avuto modo di apprezzare su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Nel suo tweet, il leaker sottolinea che la tecnologia delle lenti ibride è stata utilizzata solo dai marchi cinesi sui modelli venduti a livello nazionale. Pertanto, la serie iPhone 15 sarebbe la prima a introdurre questa tecnologia sui telefoni venduti a livello globale.