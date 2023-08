iPhone 15 avrà una migliore fotocamera principale rispetto al Pro

Mancano ormai sempre meno settimane al lancio ufficiale degli iPhone 15 e le indiscrezioni sui nuovi telefoni sono sempre più numerose. Come sanno bene i fan di Apple, la società del CEO Tim Cook non destina più la maggior parte delle funzionalità a tutti i modelli: quelle migliori, infatti, sono riservate ai modelli Pro. Tuttavia, stando agli ultimissimi rumors, pare che con gli iPhone 15 ci sarà un’eccezione molto interessante.

L’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max che la Mela ha provveduto a rilasciare l’anno scorso hanno ottenuto una nuova fotocamera da 48 MP e il ritaglio Dynamic Island, mentre l’iPhone 14 e 14 Plus hanno mantenuto la fotocamera principale da 12 MP e il ‘notch’.

Quasi sicuramente quest’anno l’intera serie di iPhone avrà la funzionalità Dynamic Island e tutti i telefoni avranno una fotocamera principale da 48 MP. Tuttavia, secondo quanto affermato dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo, la fotocamera principale dell’iPhone 15 potrebbe essere migliore dello sparatutto principale dell’iPhone 15 Pro. I modelli standard di iPhone 15, secondo Kuo, avranno un nuovo design CIS sovrapposto: il Pro dovrà invece attendere il prossimo anno.

Il fatto che Sony stia riscontrando problemi di produzione potrebbe essere uno dei motivi per cui l’intera gamma non otterrà la nuova tecnologia. Il sensore a tre strati dovrebbe teoricamente consentire all’iPhone 15 di catturare più luce rispetto all’iPhone 15 Pro, consentendo così al prodotto di scattare immagini di qualità superiore. Detto ciò, solo i modelli Pro avranno un teleobiettivo, con il Pro Max che dovrebbe avere un’unità periscopio per una gamma di zoom fino a 6x.

Inoltre, l’iPhone 15 Pro e il Pro Max avranno un sensore da 48 MP più grande rispetto all’iPhone 15 e questo aspetto potrebbe compensare i vantaggi che i modelli base potrebbero avere rispetto a quelli Pro.

Infine, i modelli di fascia alta dovrebbero essere equipaggiati con un chip più prestante, cornici sottili e un corpo in titanio, anche se queste migliorie comporteranno quasi certamente un aumento dei prezzi. Gli iPhone 15 potrebbero essere presentati ufficialmente il 13 settembre 2023.