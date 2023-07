iPhone 15, Apple introdurrà grandi novità basate sull’AI

Il prossimo iPhone 15 potrebbe essere più orientato all’intelligenza artificiale e aprire la strada ai piani di Apple per aumentare l’utilizzo dell’AI nel prossimo futuro. I possessori di uno dei nuovi melafonini che la Mela presenterà tra circa un paio di mesi potrebbero vedere una versione molto diversa e più potente dell’app Salute in iOS 17, che potrebbe dare suggerimenti su quando e cosa mangiare.

A dire il vero, l’intelligenza artificiale sotto forma di apprendimento automatico è già presente in iOS, in particolare in Siri. Gli utenti possono contare anche su una nuova tastiera con correzione automatica migliorata basata sull’apprendimento automatico (grazie alle capacità del chip di serie A). Secondo quanto affermato dall’insider del settore Dan Ives, “è solo una questione di tempo prima che Apple si tuffi completamente nell’intelligenza artificiale” e l’iPhone 15 potrebbe fare i primi passi coraggiosi in quella direzione.

L’insider accenna all’integrazione dell’AI nell’app Salute, che andrà a cambiare le regole del gioco. Dopo un tempo e un numero sufficienti di interazioni tra l’utente e il dispositivo, l’intelligenza artificiale potrebbe fornire consigli personalizzati sulla vita quotidiana dell’utente stesso, ad esempio come e quando allenarsi o quale può essere la giusta dieta da seguire. Questi piani si baserebbero su informazioni raccolte come dati sulla frequenza cardiaca, sul sonno e sulla respirazione.

Ma non è tutto, perché sempre a detta di Dan Ives la novità di Apple potrebbe fare anche di più. Ad esempio, sarà possibile capire quando l’utente è felice, arrabbiato o triste (o tutti e tre insieme) tramite il monitoraggio del parlato e/o dei messaggi di testo.

Infine, con iOS 17 si potrà avere anche la possibilità di dare la propria voce ad Apple. Una funzione chiamata Personal Voice consentirà di digitalizzare la propria voce e ‘farla usare’ al dispositivo.