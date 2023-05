iPhone 15, Apple avvierà a giugno la produzione dei display

I fan di Apple ricorderanno di certo i problemi riscontrati dagli iPhone 14 in termini di fornitura, con tanti clienti che non sono riusciti ad acquistare uno dei quattro nuovi modelli ufficializzati dalla Mela in tempo per le festività natalizie. Una problematica che ha riguardato soprattutto i modelli Pro, vale a dire l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max.

L’obiettivo del colosso di Cupertino è di non cadere nuovamente in questo errore. Quest’anno, infatti, pare che la produzione dei pannelli del display degli iPhone 15 – che arriveranno sempre in quattro modelli a settembre 2023, ndr – prenderà il via già a giugno per garantire che ci sia un numero sufficiente di unità disponibili entro la fine dell’anno.

L’indiscrezione sull’avvio della produzione dei display a giugno 2023 è stata riportata dal famoso analista Ross Young che è ovviamente considerato una fonte molto attendibile. Secondo l’analista, sia iPhone 15 che iPhone 15 Pro dovrebbero avere “un vantaggio iniziale in termini di volume”, il che suggerisce che dalle parti di Cupertino si aspettano una richiesta più elevata per questi modelli specifici.

Young ha affermato che tutti i nuovi modelli di iPhone 15 avranno la Dynamic Island, che finora era un’esclusiva dei modelli Pro. La notizia è stata confermata anche da altre fonti, tra cui il sito 9to5Mac. I modelli Pro manterranno lo stesso display della generazione attuale, ma potranno contare su cornici più sottili. Altre tecnologie rimarranno esclusive per i modelli Pro, come ad esempio la ProMotion, che consente frequenze di aggiornamento variabili fino a 120Hz.