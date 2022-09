Da qualche giorno tre dei quattro iPhone 14 presentati ufficialmente da Apple lo scorso 7 settembre sono disponibili sul mercato con tutte le novità introdotte dalla Mela. Tra le tante caratteristiche di cui si è parlato molto in questi giorni c’è anche l’autonomia, compresa la velocità di ricarica di questi nuovi melafonini, che sembra essere migliore rispetto al recente passato.

Come riporta MacRumors, il sito web cinese Chongdiantou ha testato una varietà di adattatori di alimentazione di Apple con i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max, fornendo dati utili sulle velocità di ricarica e rivelando quale caricabatterie sembra funzionare meglio per ottenere una soddisfacente ricarica rapida.

Il test ha fatto emergere che il migliore alimentatore per questo scopo è l’USB-C da 30 W di Apple, il caricabatterie più economico dell’azienda, in grado di caricare iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max alle velocità di ricarica massime di 25 W e 27 W. Tutti gli altri caricabatterie Apple più costosi, come il nuovo adattatore da 35 W con doppie porte USB-C, caricano i dispositivi alla stessa velocità o al massimo ad una velocità leggermente superiore.

Il sito Chongdiantou ha anche scoperto che l’iPhone 14 Pro Max può raggiungere piuttosto rapidamente una velocità di ricarica di quasi 29 W con il vecchio alimentatore da 29 W di Apple, progettato per MacBook da 12 pollici.

In confronto, l’iPhone 13 e l’iPhone 13 Pro Max sono in grado di raggiungere velocità di ricarica fino a 23 W e 27 W, stando a quanto riportato dal sito Web gemello di Chongdiantou, ChargerLAB: ciò significa che le velocità di ricarica Lightning per tutti i modelli di iPhone 14 sono sostanzialmente le stesse, in attesa che il colosso di Cupertino effettui il passaggio a USB-C per i modelli iPhone 15 del prossimo anno (come richiesto dall’Unione Europea, ndr).

Come sanno bene i fan della Mela, Apple non include più un caricabatterie nella confezione degli iPhone. Per tutti e quattro i modelli di iPhone 14, la società californiana afferma che gli utenti possono caricare i dispositivi al 50% in circa 30-35 minuti con un alimentatore da 20 W o superiore.

Fonte MacRumors