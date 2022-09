iPhone 14 e 14 Plus, riparazioni più semplici con il vetro removibile

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono dotati di un pannello in vetro posteriore rimovibile che consente di effettuare riparazioni molto più facilmente. La novità presente nei due nuovi modelli, riportata da TechCrunch e CNET, fa sì che entrambi siano i primi iPhone con una facile apertura dal retro del dispositivo fin dai tempi dell’iPhone 4S.

Per sostituire il vetro posteriore sui modelli iPhone 12 e iPhone 13, gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple devono aprire il dispositivo dal lato del display, smontare i componenti e installare una parte “iPhone Rear System”, una custodia per iPhone con tutte le componenti tranne il display e la fotocamera posteriore. Questa parte viene fissata sul display originale e sulla fotocamera posteriore del device, a condizione che anche quelle parti non siano danneggiate.

Per quanto riguarda gli iPhone 11 e i modelli precedenti con vetro posteriore rotto, i tecnici autorizzati da Apple vanno invece a sostituire l’intero dispositivo. Il nuovo metodo stabilito dalla Mela per iPhone 14 e iPhone 14 Plus è meno costoso ed è anche più rispettoso dell’ambiente.

I primi smontaggi dell’iPhone 14 mostrano che il dispositivo può essere aperto anche dal lato del display, quindi le riparazioni dello schermo non dovrebbero essere influenzate da questa modifica. Finora non si è parlato di questa novità per gli altri due iPhone 14 lanciati dal gigante di Cupertino, ovvero iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: pertanto il cambiamento sembra limitato ai modelli standard, almeno per ora.

Negli Stati Uniti il costo stabilito dagli Apple Store per la sostituzione del vetro posteriore danneggiato su iPhone 14 e iPhone 14 Plus sarà rispettivamente di 169 e 199 dollari (29 dollari se il cliente ha la copertura AppleCare+).

Fonte MacRumors