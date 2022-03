Gli iPhone 14? Quattro modelli, ma senza “mini”: non tutti avranno l’A16

Apple ha appena rilasciato dei nuovi modelli di iPhone 13 durante il suo evento Peek Performance che si è tenuto una settimana fa all’Apple Park di Cupertino. Tuttavia, la società del CEO Tim Cook è già al lavoro sugli iPhone 14, su cui sono appena trapelate nuove e interessanti indiscrezioni.

Le prime voci sull’iPhone 14 suggerivano che Apple fosse intenzionata a lanciare quattro nuovi modelli, anche se stavolta senza una versione “mini”. Stando a quanto riportato da 9to5Mac, infatti, il nuovo iPhone 14 (nome in codice D27 e D28) sarà disponibile nelle versioni da 6,1 pollici e 6,7 pollici ma non vedremo più l’iPhone mini da 5,4 pollici.

I display dovrebbero essere gli stessi di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, anche se iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (nome in codice D73 e D74) potrebbero essere equipaggiati con un display leggermente più alto per accogliere il nuovo design “notch + pill” che andrà a sostituire la vecchia “tacca”.

Per quanto riguarda la situazione dei chip, le fonti di 9to5Mac confermano che il nuovo chip A16 Bionic non sarà presente su tutti i nuovi iPhone 14, ma solo sui modelli Pro: una scelta probabilmente imposta dalla carenza cronica di semiconduttori, che continua a creare grossi problemi non solo alla Mela. Gli altri iPhone 14 saranno quindi alimentati con l’A15 Bionic.

Infine, poche settimane prima dell’annuncio dell’iPhone 13 alcuni report suggerivano che Apple stesse lavorando su funzionalità di comunicazione satellitare. Gli iPhone 13 sono arrivati sprovvisti di questa funzione, ma è sempre 9to5Mac a confermare che la società statunitense non ha affatto abbandonato l’idea.

Non è chiaro se la tecnologia sarà pronta per gli iPhone 14 (che verranno annunciati ufficialmente a settembre, ndr), ma di certo la società ha provveduto a testare alcuni prototipi in grado di inviare messaggi di testo via satellite. Il sistema è internamente conosciuto con il nome in codice “Stewie”.

Fonte 9to5Mac