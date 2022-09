iPhone 14 Pro avrà un’unica tacca quando il display è attivo?

I fan di Apple non digeriscono proprio il ‘notch’, così come tanti appassionati dei dispositivi dei produttori principali di smartphone. Proprio tenendo conto di questo, la Mela avrebbe optato per un cambio di design per i suoi iPhone 14, che verranno presentati nell’evento del prossimo 7 settembre.

Da diversi mesi, infatti, si vocifera che i modelli di iPhone 14 Pro non avranno il notch, bensì una soluzione con un ritaglio a forma di pillola e un foro per il sistema Face ID. Tuttavia, le voci circolate in queste ultime ore suggeriscono che il tutto verrà combinato in un ritaglio più ampio utilizzando il software.

Mark Gurman di Bloomberg ha confermato questo aspetto, affermando che le due tacche separate sembreranno “un ampio ritaglio a forma di pillola” quando il display è acceso.

Rumor: iPhone 14 Pro Display Cutouts Could Appear as a Single Long Pill Shape When Turned On https://t.co/CrE05wlCCP by @waxeditorial pic.twitter.com/zOQAI50im1 — MacRumors.com (@MacRumors) August 31, 2022

L’impressione degli esperti del settore è che Apple unirà i ritagli di pillola e foro in un unico ritaglio per garantire un’esperienza visiva più snella. Apple disattiverà i pixel nello spazio morto tra i due ritagli per rendere l’idea di un ritaglio unico. Questo aspetto avrebbe anche la capacità di distrarre meno gli utenti durante la visualizzazione dei contenuti sullo schermo.

In attesa di capire se questa voce troverà conferma, è doveroso ricordare che solo i modelli ‌iPhone 14 Pro‌ arriveranno sul mercato con questo nuovo ritaglio a forma di pillola. La scelta, infatti, non riguarda i modelli standard di iPhone 14, che continueranno ad avere il notch che i fan della Mela non riescono proprio a digerire.

Infine, sembra che il colosso di Cupertino voglia anche espandere visivamente le aree oscurate che si trovano attorno ai due ritagli in base ai contenuti che vengono visualizzati sullo schermo. Apple potrebbe rendere l’area leggermente più ampia con lo scopo di adattarla alle icone di stato sui lati destro e sinistro o addirittura estenderla verso il basso in un grande quadrato arrotondato nel momento in cui vengono inviate determinate notifiche.

Fonte MacRumors