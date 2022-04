iPhone 14 Pro, il sensore della fotocamera da 48 MP sarà più grande

Come sarà l’iPhone 14 Pro? Quali saranno le novità introdotte da Apple con il suo prossimo top di gamma? Sono ovviamente domande che cominciano a porsi i fan della Mela, specialmente in merito al comparto foto con cui verrà equipaggiato il nuovo prodotto.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che la società del CEO Tim Cook stia optando per un sensore notevolmente più grande e dei pixel più piccoli, almeno in base alle immagini comparse sul sito di social media cinese Weibo.

Un recente post dell’account “Fishing 8” ha infatti provveduto a svelare un gran numero di specifiche tecniche della fotocamera dell’iPhone 14 Pro‌. In linea con molte altre voci sulla fotocamera Wide del prossimo top di gamma di Apple che abbiamo avuto modo di scoprire nell’ultimo anno, il post afferma che “iPhone 14 Pro‌ sarà dotato di una fotocamera da 48 MP”.

Inoltre, come risultato dell’aumento del numero di megapixel, “i pixel della fotocamera Wide di ‌iPhone 14 Pro‌ saranno più piccoli, misurando presumibilmente a 1,22 µm. Si tratta di una riduzione di 0,68 µm rispetto a iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max”, si legge ancora nel post dell’account Weibo.

Molto probabilmente il sensore verrà realizzato da Sony, proprio come avvenuto con le fotocamere dell’‌iPhone 13 Pro‌. Nonostante il cambiamento nella dimensione dei pixel, ‌iPhone 14 Pro‌ presenterà quasi certamente lo stesso sistema Dual Pixel Auto Focus (DPAF), commercializzato da Apple come “Focus Pixels”, – che ormai vediamo dall’iPhone‌ 6, ndr – e la stessa capacità per registrare video HDR 16:9 fino a 60 fps.

Il sensore del dispositivo dovrebbe avere una dimensione di 1/1,3 pollici, con un aumento del 21,2% rispetto al sensore da 1/1,65 pollici della fotocamera Wide presente su ‌iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Questo aumento delle dimensioni del sensore richiede un obiettivo più grande, in modo tale da poter catturare più luce, portando quindi ad un array di fotocamere posteriori notevolmente più grande. La dimensione del sensore da 1/1,3 pollici è la stessa del sensore GN1 da 50 MP di Samsung, utilizzato nel Google Pixel 6.

Nel complesso, le ultime informazioni suggeriscono che ‌l’iPhone 14 Pro‌ garantirà agli utenti la possibilità di scattare immagini più grandi e ad alta risoluzione con dettagli più fini, correndo però il rischio di prestazioni minori in condizioni di scarsa illuminazione e di immagini più suscettibili al rumore. In precedenza, il noto analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato di ritenere che la qualità della fotocamera dei modelli ‌iPhone 14 Pro‌ andrà ad “elevare la fotografia della fotocamera dei telefoni cellulari, portandola ad un nuovo livello”.

L’account Weibo che ha condiviso queste specifiche tecniche pubblica spesso informazioni dettagliate sulla fotocamera, ma la sua affidabilità non può essere verificata: pertanto il consiglio è di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, anche se l’ipotesi che l’iPhone 14 Pro‌ venga dotato di un sensore della fotocamera da 48 MP è tutt’altro che improbabile.

Fonte MacRumors