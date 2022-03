iPhone 14 Pro, i primi render colorati confermano l’addio al “notch”

Mancano ancora circa sei mesi al rilascio ufficiale dei nuovi iPhone 14, ma nel frattempo sul web cominciano a circolare molte voci e indiscrezioni sui prossimi “melafonini”, così da provare a capire cosa potremo aspettarci a settembre 2022.

Un aspetto su cui ormai sembrano esserci pochi dubbi è l’intenzione di Apple di sostituire il “notch” introdotto con l’iPhone X – e considerato ormai un dettaglio molto poco gradito dagli utenti – con ritagli a forma di pillola e fori. Due giorni fa sono comparsi online i rendering CAD dell’iPhone 14 Pro, apparentemente basati su misurazioni che l’azienda californiana ha inviato a terze parti per avere gli accessori pronti in tempo per il lancio. Nelle scorse ore sono trapelati online i rendering colorati del dispositivo.

Tutto merito del leaker David Kowalski, che si è servito del suo account xleaks7 per svelare in passato il design di alcuni telefoni, come ad esempio Samsung Galaxy S22 e Google Pixel 5.

Stando a quanto emerso su Twitteer, Apple ha in programma di rivelare quattro nuovi modelli di iPhone nel mese di settembre: iPhone 14 da 6,1 pollici, iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, iPhone14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. I nuovi render sembrano riguardare l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici: la prima cosa che salta all’occhio è proprio l’assenza del “notch”, che ospitava la fotocamera frontale e i sensori Face ID: al suo posto ecco un ritaglio a forma di pillola, accompagnato da un foro.

Sempre stando alle indiscrezioni, nel ritaglio a forma di pillola troveranno posto la fotocamera anteriore e la fotocamera a infrarossi, mentre nel foro stenopeico vedremo il proiettore di punti.

Quando questo design comparve per la prima volta sul web non riuscì a convincere tutti: secondo alcuni, infatti, questa soluzione adottata da Apple sarebbe stata addirittura peggio del “notch”, specialmente perché i ritagli non apparivano affatto così piccoli come avevano indicato i rendering precedenti.

Tuttavia, in molti hanno espresso anche pareri positivi, facendo notare principalmente che in questo modo gli iPhone 14 avranno molto più spazio sullo schermo. Tra le altre caratteristiche che emergono dagli ultimi render, il telefono sembra avere cornici leggermente più sottili e simmetriche, che gli conferiscono un aspetto ancora più elegante.

Naturalmente la società con sede a Cupertino opererà anche altri importanti cambiamenti, che non sono ancora visibili con questi render. Ad esempio, molto probabilmente avremo a che fare con un nuovo sensore da 48 MP che sostituirà la fotocamera principale da 12 MP e consentirà la registrazione video 8K.

Inoltre, entrambi i modelli Pro dovrebbero essere equipaggiati con il nuovo chip A16 Bionic e potrebbero contare su una maggiore memoria RAM rispetto a qualsiasi altro iPhone: proprio in base a questi aspetti, secondo gli esperti del settore, gil iPhone 14 Pro saranno quasi certamente i migliori telefoni del 2022.

Fonte Phone Arena