L’iPhone 14 Pro Max è richiestissimo: in futuro l’iPhone 15 Ultra?

Apple ha presentato lo scorso 7 settembre i suoi quattro modelli di iPhone 14, tre dei quali sono già disponibili sul mercato (il modello Plus sarà in vendita ad ottobre, ndr). Come stanno andando le cose in termini di vendite?

Come riportato anche dal sito MacRumors, la Mela sta registrando una forte domanda per l’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. Un aspetto che fa ovviamente felice il quartier generale di Cupertino e che potrebbe portare l’azienda californiana a differenziare ulteriormente l’iPhone 15 Pro e il Pro Max di prossima generazione.

E’ quanto sostiene l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, che sottolinea come la società del CEO Tim Cook potrebbe anche aggiungere funzionalità esclusive all’iPhone 15‌ Pro Max nel tentativo di incoraggiare sempre più persone ad acquistare il dispositivo più grande e più costoso.

La scorsa settimana sempre Kuo ha affermato che Apple ha chiesto ai partner di aumentare la produzione dei modelli ‌iPhone 14 Pro‌ proprio per rispondere alla forte domanda da parte degli utenti: stando agli ultimi dati, infatti, l’iPhone 14 Pro‌ Max rappresenta circa il 60% dell’aumento totale degli ordini dei modelli Pro.

Per questo Apple ha chiesto ai suoi fornitori di passare dalla produzione di iPhone 14 alla produzione di ‌iPhone 14 Pro‌. Secondo Kuo, il livello di domanda riguardante ‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14‌ Plus è invece “poco brillante”.

L’ipotesi che vede Apple intenzionata a differenziare ulteriormente i modelli ‌iPhone 15‌ da 6,1 e 6,7 pollici è in qualche modo in linea con quanto affermato di recente da Mark Gurman di Bloomberg, che suggerisce l’arrivo di un iPhone 15 Ultra al posto di un “‌iPhone 15‌ Pro Max”.

Gurman afferma quindi che Apple potrebbe sostituire il marchio Pro Max con il marchio Ultra: un cambiamento nel nome che potrebbe forse indicare che il più grande ‌iPhone 15‌ otterrebbe delle funzionalità che non saranno disponibili nel modello Pro più piccolo. Le ultime voci indicano anche che “iPhone 15” potrebbe presentare un aggiornamento in termini di design, con il passaggio a USB-C e l’abbandono di Lightning (come d’altronde richiesto dall’Unione Europea, ndr) oltre ad una nuova tecnologia del teleobiettivo periscopio.

