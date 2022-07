iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, quanto costeranno i due telefoni?

Con il passare delle settimane aumentano le voci sugli iPhone 14 che Apple presenterà ufficialmente il prossimo settembre (salvo cambiamenti). Assieme alle varie specifiche e ai tratti estetici, si è cominciato a parlare anche del prezzo dei nuovi prodotti della Mela.

Stando agli ultimi rumors, infatti, pare che Apple sia intenzionata ad aumentare il prezzo dell’iPhone 14 Pro Max, vale a dire il dispositivo più performante dei quattro che verranno presentati dalla società del CEO Tim Cook tra qualche mese.

L’iPhone 14 Pro Max dovrebbe infatti costare 1.199 dollari, pari a circa 1.150 euro: d’altronde, anche le voci precedenti riportavano l’intenzione di Apple di voler mantenere una certa differenza di prezzo tra il modello Pro e quelli normali, oltre alla necessità di recuperare le spese necessarie per il nuovo design e l’hardware più potente.

Sempre stando alle indiscrezioni, infatti, l’iPhone ​​14 Pro Max arriverà con un display a doppio foro, dove troverà posto una fotocamera frontale migliorata e il Face ID, assieme ad un nuovo sensore di immagine e un processore A16. Tutte novità importanti che ovviamente richiedono un investimento non banale.

Ma è proprio il prezzo medio della serie iPhone 14 che dovrebbe subire un aumento rispetto agli iPhone 13, anche perché non vedremo più un modello Mini. Per acquistare tutti gli iPhone 14 serviranno probabilmente circa 400 euro in più rispetto alla cifra necessaria per comprare tutti gli iPhone 13.

Sempre stando ai rumors, infatti, l’iPhone 14 Pro dovrebbe avere un prezzo di partenza di 1.099 dollari (1.054 euro al cambio attuale), circa 100 dollari in più rispetto all’iPhone 13 Pro. Anche questo telefono potrà contare sul processore Apple A16 Bionic e su una memoria interna che va da 128 GB a 1 TB, oltre ad una fotocamera principale da 48 MP. Tuttavia, il display sarà di “soli” 6,1 pollici – sempre OLED e sempre con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz – e la batteria si fermerà a 3.200 mAh, decisamente inferiore rispetto a quella da 4.323 mAh che troveremo sull’iPhone 14 Pro Max.

Fonte Phone Arena