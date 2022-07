L’iPhone 14 Pro Max sarà più spesso e più largo del 13 Pro Max

Stando agli ultimi rumors, l’iPhone 14 Pro Max – ovvero il modello più prestante tra gli iPhone 14 che Apple lancerà a settembre, ndr – potrebbe essere un po’ più ampio di quanto emerso nelle indiscrezioni precedenti.

Il leaker ShrimpApplePro ha condiviso uno schema cartaceo (tramite AppleInsider) che mostra il design e le misure dell’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici e che era apparso anche sulla piattaforma cinese Baidu.

Lo schema è in linea con quanto trapelato in precedenza e con le immagini dell’unità fittizia, tranne per un aspetto. I leak dell’iPhone 14 Pro Max comparsi in passato avevano infatti suggerito che il telefono avrebbe avuto una larghezza di 77,58 mm, mentre stando a quest’ultimo schema la larghezza del nuovo iPhone della Mela sarà di 78,78 mm. In questo modo il telefono sarebbe anche più largo dell’iPhone 13 Pro Max, che ha una larghezza di 78,1 mm.

Un altro aspetto del design che probabilmente verrà interessato da cambiamenti è la profondità del telefono. L’iPhone 13 Pro Max ha uno spessore di 7,65 mm se si esclude il ‘bump’ della fotocamera: il suo successore avrà invece uno spessore di 7,85 mm e con l’isola della fotocamera avrà una profondità di 12,02 mm. Sono misure in linea con un report precedente, che precisava come il rigonfiamento della fotocamera sarebbe aumentato di spessore, passando da 3,60 mm a 4,18 mm.

Chiaramente non sono pochi i fan di Apple che hanno più di qualche dubbio su questa scelta, che potrebbe risultare poco attraente dal punto di vista estetico. Tuttavia, ciò che potrebbe renderla più sopportabile è il fatto che Apple ha dovuto aumentare le dimensioni del bump per ospitare la nuova fotocamera da 48 MP a risoluzione più elevata, che può aiutare l’iPhone 14 Pro Max a diventare il miglior smartphone con fotocamera del 2022.

L’altezza del telefono cambierà di poco rispetto al modello precedente: avremo infatti un’altezza di 160,71 mm per l’iPhone 14 Pro Max, contro i 160,8 mm del’iPhone 13 Pro Max.

Nell’immagine compaiono anche i ritagli a forma di pillola e i fori del telefono che andranno a sostituire il “notch”: si tratta senza dubbio di uno dei cambiamenti più apprezzati dai fan della Mela. Sempre nei precedenti report è emerso che il telefono dovrebbe avere anche cornici più sottili.

Anche l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici dovrebbe arrivare con un design simile. L’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici sono invece i due telefoni della serie che manterranno il “notch” e che probabilmente non avranno nemmeno un nuovo sensore della fotocamera principale.

Va però sottolineato che i quattro telefoni della nuova serie disporranno di una fotocamera anteriore migliorata e di una funzione di connettività satellitare. Non tutti saranno alimentati con il nuovo chip A16 Bionic: probabilmente questo onore toccherà solo a Pro e Pro Max. Inevitabilmente queste modifiche causeranno anche un aumento di prezzo, anche se secondo Apple il rincaro non andrà ad influire negativamente sulle vendite.

Il gigante di Cupertino dovrebbe svelare gli iPhone 14 il 13 settembre.

Fonte Phone Arena